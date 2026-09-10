Переданный «Ростеху» CarPrice восстановил операционную деятельность
Сервис по скупке подержанных машин CarPrice восстановил операционную деятельность после снятия запретов с банковских счетов. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха». Проект передали госкорпорации после изъятия его в доход государства.
CarPrice возобновил расчеты с физическими и юридическими лицами. Кроме того, в компании назначен новый гендиректор, уточнили в госкорпорации. «Компания уже произвела оплату за все ранее выкупленные автомобили и вскоре выплатит клиентам компенсации за задержку выплат»,— отметила пресс-служба «Ростеха». В публикации отмечается, что компенсации рассчитают с учетом ключевой ставки ЦБ и фактического срока задержки.
CarPrice работает с 2014 года. Сервис собирает все предложения на рынке подержанных автомобилей и организует онлайн-торги для потенциальных покупателей со всей России. Компания перешла во владение «Ростеха» в марте 2026 года.
Сервис CarPrice приостановил выплаты клиентам из-за действий прежнего генерального директора, являвшегося гражданином недружественной России страны, о чем заявили в «Ростехе» 2 сентября 2026 года. После перехода компании под контроль государства он подал заявление на увольнение и отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависели бизнес-процессы.
В апреле 2026 года 100% акций юридического лица «Селаникар», управляющего CarPrice, перешли «Ростеху» после решения Тверского районного суда Москвы от 27 марта об обращении компании в госсобственность. Корпорация заявляла, что компания экономически устойчива и ее деятельность будет восстановлена в ближайшее время.