«Ростех» сообщил о первом полете опытного самолета Як-130М

Летчики-испытатели выполнили первый полет на учебно-боевом самолете Як-130М на скоростях до 600 км/ч, сообщил «Ростех». Полет прошел на Иркутском авиазаводе (филиал ПАО «Яковлев»).

Экипаж состоял из летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Полет продолжался около 50 минут на высоте до 2 тыс. м и на скорости до 600 км/ч. «Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет»,— заверили в госкорпорации.

Як-130М — модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется ВКС России, а также ВВС некоторых стран Европы, Азии и Африки.

«Он получил передовые бортовые системы, современную РЛС и серьезный комплекс вооружений, включая авиационные средства поражения класса "воздух—воздух" и "воздух—земля". Теперь это "два-в-одном": не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника»,— уточнили в «Ростехе».

Новую версию самолета разработала компания «Яковлев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») совместно с «Рособоронэкспортом». Среди боевых задач самолета — поражение наземных и воздушных целей, в том числе тяжелых БПЛА. В ноябре 2025 года Россия впервые показала обновленный Як-130М за границей.