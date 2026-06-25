«Ростех» сообщил о первом полете опытного самолета Як-130М
Летчики-испытатели выполнили первый полет на учебно-боевом самолете Як-130М на скоростях до 600 км/ч, сообщил «Ростех». Полет прошел на Иркутском авиазаводе (филиал ПАО «Яковлев»).
Экипаж состоял из летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.
Полет продолжался около 50 минут на высоте до 2 тыс. м и на скорости до 600 км/ч. «Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет»,— заверили в госкорпорации.
Як-130М — модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется ВКС России, а также ВВС некоторых стран Европы, Азии и Африки.
«Он получил передовые бортовые системы, современную РЛС и серьезный комплекс вооружений, включая авиационные средства поражения класса "воздух—воздух" и "воздух—земля". Теперь это "два-в-одном": не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника»,— уточнили в «Ростехе».
Новую версию самолета разработала компания «Яковлев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») совместно с «Рособоронэкспортом». Среди боевых задач самолета — поражение наземных и воздушных целей, в том числе тяжелых БПЛА. В ноябре 2025 года Россия впервые показала обновленный Як-130М за границей.
Первый полет Як-130М является частью более широкой тенденции в российской авиационной промышленности, направленной на модернизацию и импортозамещение авиапарка, особенно после введенных санкций. Так, ранее уже совершали первые полеты опытные образцы других модернизированных или импортозамещенных самолетов, таких как дальнемагистральный Ил-96-400М в ноябре 2023 года и среднемагистральный МС-21, оснащенный российскими системами, в апреле 2025 года. Также в конце 2024 года был совершен первый полет полностью импортозамещенной летающей лаборатории Ту-214.
Госкорпорация «Ростех», в структуру которой входит компания «Яковлев», активно занимается наращиванием темпов производства учебно-боевых самолетов и другой авиационной техники. Она также не замораживала проект по созданию цеха для производства блоков и модулей самолетов МС-21, SJ и Ту-214 в Свердловской области, что указывает на долгосрочные планы развития авиастроения. Запуск в серийное производство российских лайнеров, таких как SJ-100 и МС-21, ожидается к концу 2026 года, а поставки первых партий планируются на начало 2027 года.