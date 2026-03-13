Суд может изъять активы у осужденных липецких станкостроителей

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел представление прокуратуры и жалобы защиты бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла на приговор за хищение почти 52 млн руб. у структуры «Ростеха». Как рассказали в суде, наказание предпринимателей оставлено без изменения, но на пересмотр направлен вопрос о конфискации площадки их предприятия.

Владимир Петров, основатель Липецкого станкостроительного предприятия (АО "ЛСП")

Владимир и Кирилл Петровы в прошлом году были приговорены к срокам в 3 и 15 лет соответственно за мошенничество. Наказание Правобережный райсуд назначил заочно, поскольку подсудимые уехали за границу. Как рассказывал «Ъ», в основу дела легли обстоятельства реализации в 2016 году проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции на базе станкостроительного предприятия в Липецке.

Совладельцем площадки, помимо Петровых, была структура «Ростеха» АО «Станкопром». По договору займа с федеральным фондом технологического развития площадка, в которую госкорпорация вложила 52 млн руб., перешла в залог, а позже в собственность подконтрольной Кириллу Петрову компании. Суд установил, что «Станкопрому» был нанесен ущерб. Защита предпринимателей отрицала их виновность в мошенничестве и утверждала, что они не имели корыстного умысла.

При вынесении приговора суд первой инстанции не обратил взыскание на земельный участок и расположенный на нем цех. Кассационная инстанция постановила пересмотреть вопрос о конфискации имущества и направила материалы в этой части на новое рассмотрение.

Сергей Толмачев, Воронеж