«Ростех» перенес выпуск базовых станций и ликвидирует прежнего разработчика

Входящая в «Ростех» компания «НацСпектр» готовит производственную площадку и планирует начать серийный выпуск базовых станций для сотовых сетей в 2026–2027 годах. Об этом сообщили в самой компании. При этом предыдущий разработчик — структура «Спектр» — ликвидируется, а ее проект по созданию оборудования для 4G и 5G был заморожен еще в прошлом году.

Изначально запуск серийного производства «НацСпектра» анонсировался на 2025 год. Заявлялось, что в проект, который ведется в формате частно-государственного партнерства, будет вложено около 1 млрд руб. частных средств. Однако теперь сроки сдвинулись. Эксперты отмечают, что для полноценного цикла создания телеком-оборудования требуются инвестиции в десятки миллиардов рублей, а ключевой фактор успеха — гарантированный рынок сбыта.

Пока «Ростех» готовит производство, другие российские компании уже вышли в серию. «Булат» (совместное предприятие «Ростелекома») отгрузил более 1,8 тыс. базовых станций 2G/4G, «Иртея» (структура МТС и «Аквариуса») — 1,2 тыс., а Yadro («КНС Групп») заявило о мощности 50 тыс. единиц телеком-оборудования в год.

