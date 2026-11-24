Лазерный комплекс «Ростеха» сбивает десятки дронов вооруженных сил Украины в приграничье каждые сутки, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, за последние два месяца таким способом была уничтожена тысяча беспилотников.