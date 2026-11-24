Чемезов: лазер «Ростеха» уничтожил тысячу дронов ВСУ за два месяца
Лазерный комплекс «Ростеха» сбивает десятки дронов вооруженных сил Украины в приграничье каждые сутки, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, за последние два месяца таким способом была уничтожена тысяча беспилотников.
«Эффективность лазерных комплексов очень высокая. Приведу один пример: мы в приграничном регионе — не буду говорить в каком — поставили лазер для защиты нашего объекта,— сказал Сергей Чемезов ТАСС.— Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил».
Сергей Чемезов также указал на эффективность применения зенитных артиллерийских комплексов «Цитадель» для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов и оборонных предприятий. «Очень удобная и современная система: не человек прицеливается, а радар обнаруживает, система захватывает и ведет цель — человеку ничего не нужно делать, только нажать кнопку»,— отметил глава «Ростеха».