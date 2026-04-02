«Ростех» вместо тех

После выкупа у «Росатома» 49% акций группы «Дело» ее владелец Сергей Шишкарев продаст весь пакет или его часть «Ростеху», с которым возможна синергия в производстве подвижного состава и контейнеров. Без государственного партнера развивать ГК «Дело» адекватными темпами было бы трудно, а отсутствие у «Ростеха» конкурирующих логистических интересов, как было у «Росатома» с FESCO, будет только способствовать укреплению партнерства, считают аналитики.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев наметил высокие ориентиры развития бизнеса «Дела»

Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев выкупит долю в УК «Дело» у «Росатома» и продаст «Ростеху», рассказал он журналистам в кулуарах Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ) в Санкт-Петербурге. Цена выкупа 49% у «Росатома» составит 74 млрд руб. По словам бизнесмена, доля будет приобретена за счет привлеченного по рыночной ставке у банка кредита — есть уже «два принципиальных партнера», уточнил он «Вестям». Рассматривается вариант, при котором «Ростех» погасит этот кредит в рамках сделки.

Доля в 51%, вероятнее всего, останется у господина Шишкарева. Точный размер пакета «Ростеха» будет уточнен, но, по словам Сергея Шишкарева, он будет близок к тому, который есть на сегодня. Бизнесмен не исключил привлечение международного партнера: интерес испытывают арабские, китайские, индийские компании, а также Оман.

«Росатом», в свою очередь, намерен внести подконтрольную ему группу FESCO в совместное предприятие с одним из крупнейших в мире портовых операторов — DP World (ОАЭ) — в обмен на стоимость пакета FESCO в деньгах. 2 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что с DP World имеются договоренности об инвестировании во флот ледового класса и портовую инфраструктуру.

13 апреля будут объявлены сроки сделки с «Росатомом», сообщил господин Шишкарев. До 15 мая будет полностью сформирована новая структура управления компанией. В совете директоров, как и ранее с «Росатомом», обсуждается паритет, пояснил господин Шишкарев.

В «Ростехе» комментировать сделку отказались.

На просьбу прокомментировать ее Алексей Лихачев на пленарном заседании МТЛФ ответил стихами: «В жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло».

По словам господина Лихачева, «Росатом» с ГК «Дело» объединяют «очень добрые отношения». «Мы вошли в уставный капитал "Дела" в 2019 году, поэтапно наращивали свою долю,— рассказывает он.— И за эти годы только выручка компании выросла с 20 млрд до 250 млрд руб. Это говорит о том, что мы свою функцию как институт развития исполнили».

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, заменить «Росатом» мог только сопоставимый по масштабам бизнеса государственный игрок. «Ростех», полагает он,— оптимальный и сильный партнер, который сможет поддержать амбиции Сергея Шишкарева, касающиеся масштабирования бизнеса, обеспечить которые сегодня без государственного партнера невозможно.

К тому же «Ростех» не владеет конкурирующими логистическими активами, что минимизирует риски корпоративных конфликтов, считает господин Бурмистров: Сергею Шишкареву нужен надежный стратегический и финансовый партнер, «но не нужны советы в том, как эффективно управлять бизнесом». По словам аналитика, для «Ростеха» партнерство интересно и с точки зрения долгосрочных перспектив. Изменения в специфике боевых действий, связанные с использованием БПЛА, приводят к сокращению потребности в тяжелой военной технике, поясняет он, и уже стоит планировать задействование мощностей по производству и реновации танков в выпуске гражданской продукции.

Сергей Шишкарев ожидает синергии с «Ростехом». Во-первых, поясняет он, «Ростех» через Уралвагонзавод (УВЗ) занимается производством подвижного состава. После начала военных действий на Украине УВЗ заметно снизил свою долю на рынке вагонов из-за роста загрузки по военным заказам и по итогам 2025 года находится на четвертом месте среди российских производителей с 8,2 тыс. единиц.

Господин Шишкарев также не исключил в будущем возможности выпуска тягового подвижного состава. Сегодня локомотивы производят бывший партнер ГК «Дело» «Трансмашхолдинг» и «Синара—Транспортные машины», «Ростех» их не выпускает.

Во-вторых, сообщил Сергей Шишкарев, прорабатывается выпуск контейнеров на площадках «Ростеха». Несмотря на то что производство в Китае дешевле, говорит господин Шишкарев, конъюнктура меняется. Предприятия УВЗ уже занимались выпуском контейнеров. Так, «Омсктрансмаш» планировал организовать серийное производство 40-футовых рефрижераторных контейнеров, в 2020 году было выпущено шесть опытных образцов. «ЧТЗ-Уралтрак» в 2021 году успешно завершил заводские испытания 40-футового универсального контейнера. В УВЗ “Ъ” пояснили, что на данный момент серийное производство танк-контейнеров налажено на «Уралкриомаше» — предприятие производит их более 25 лет и имеет в своей линейке широкий спектр моделей: 20- и 40-футовые танк-контейнеры для химических продуктов, сжиженных углеводородных газов и СПГ.

По мнению Михаила Бурмистрова, в производстве контейнеров у РФ есть шансы в сегменте спецконтейнеров — например, насыпных контейнеров с люками или спецконтейнеров для рулонной стали (с ложементами). В меньшей степени перспективы эксперт видит в сегменте 20-футовых контейнеров, где себестоимость в РФ превышает китайскую на 20–30%. И практически никаких перспектив — в сегменте универсальных 40-футовых контейнеров, где разница в затратах — в 2–2,5 раза. Однако, полагает аналитик, потребуется решить две проблемы: выхода на достаточно большую серию и минимизации порожнего пробега контейнера до места погрузки.

Наталья Скорлыгина