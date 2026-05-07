Чемезов рассказал Путину о новом барражирующем боеприпасе «Скальпель»

В 2025 году «Ростех» разработал новый высокоточный барражирующий боеприпас «Скальпель» с X-образным крылом. Аппарат отличается высокой маневренностью и способен поражать цели «с наиболее выгодных ракурсов», заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Подробные характеристики нового изделия и сроки его возможного поступления в войска не раскрываются. Российские военные уже применяют барражирующие боеприпасы с X-образной схемой крыла. Среди них — беспилотники семейства «Ланцет».

Во время встречи глава «Ростеха» также рассказал о расширении линейки барражирующих боеприпасов семейства КУБ, разработанных концерном «Калашников». Господин Чемезов сообщил, что в войска уже поставляются беспилотники КУБ-2 и КУБ-10. По его словам, они отличаются массой боевой части и дальностью применения.

Осенью 2025 года Сергей Чемезов сообщал о начале серийного производства нового барражирующего боеприпаса, способного поражать бронетехнику на дальности в десятки километров. Тогда название комплекса не раскрывалось.

