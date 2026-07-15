«Ростех» отчитался о трудоустройстве 1,5 тыс. ветеранов СВО
На заводах «Ростеха» работают 1,5 тыс. ветеранов СВО, в том числе более 60 человек с инвалидностью. Всего за прошлый год компания создала для них 2,5 тыс. вакансий по 25 специальностям. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Фонд “Защитники Отечества” подбирает ребят, которые хотели бы идти работать на наши предприятия по этим специальностям. И мы их принимаем»,— сказал господин Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).
«Мы оказываем большую поддержку — от протезирования, реабилитации до социальной адаптации, трудоустройства ветеранов»,— подчеркнул гендиректор «Ростеха». Кроме того, в этом году 27 мобилизованных участников СВО завершили обучение на факультете, созданном «Ростехом» совместно с Минобрнауки, фондом «Защитники Отечества» и МГТУ им. Н.Э. Баумана, рассказал Сергей Чемезов.
Трудоустройство ветеранов СВО и их социальная адаптация являются приоритетом для правительства России, а также для региональных властей и крупных компаний. Президент Владимир Путин в июле 2025 года поручил правительству улучшить условия трудоустройства ветеранов СВО. Глава Минтруда Антон Котяков в марте 2026 года сообщил, что более 55% вернувшихся бойцов трудоустроены или развивают свой бизнес.
Фонд «Защитники Отечества» играет ключевую роль в этом процессе, оказывая комплексную помощь, включая медицинскую реабилитацию, переобучение и трудоустройство. В 2025 году фонд «закрыл» 96% из более чем 2,3 млн обращений ветеранов СВО и членов их семей, а также получил около 7,6 тыс. обращений по вопросам переобучения и трудоустройства, что на 77% больше, чем годом ранее. Поддержка оказывается не только демобилизованным, но и действующим военнослужащим.
Компании, в свою очередь, могут получить государственную финансовую поддержку в размере до 200 тыс. рублей на переоборудование рабочего места для ветеранов с учетом их особенностей здоровья. Также работодателям рекомендовано учитывать психотравмирующие события и проявлять гибкость в рабочем графике, не требуя справки о ранении или ПТСР при приеме на работу.
В регионах активно разрабатываются собственные программы карьерного роста и содействия трудоустройству. Например, в Удмуртии правительство и концерн «Калашников» сотрудничают в сфере трудоустройства участников СВО, а в Красноярском крае действует проект «Сибирский характер» по подготовке ветеранов для работы в органах власти. В Уральском федеральном округе уже трудоустроено свыше 9 тыс. бывших бойцов.