«Ростех» отчитался о трудоустройстве 1,5 тыс. ветеранов СВО

На заводах «Ростеха» работают 1,5 тыс. ветеранов СВО, в том числе более 60 человек с инвалидностью. Всего за прошлый год компания создала для них 2,5 тыс. вакансий по 25 специальностям. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Фонд “Защитники Отечества” подбирает ребят, которые хотели бы идти работать на наши предприятия по этим специальностям. И мы их принимаем»,— сказал господин Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по сайту правительства).

«Мы оказываем большую поддержку — от протезирования, реабилитации до социальной адаптации, трудоустройства ветеранов»,— подчеркнул гендиректор «Ростеха». Кроме того, в этом году 27 мобилизованных участников СВО завершили обучение на факультете, созданном «Ростехом» совместно с Минобрнауки, фондом «Защитники Отечества» и МГТУ им. Н.Э. Баумана, рассказал Сергей Чемезов.