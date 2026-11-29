Предел гибкости
Ввод коворкингов в Москве в 2026 году снизится на 18,3%
В Москве в 2026 году появится только 29 тыс. кв. м новых сервисных офисов. Показатель снизится на 18,3% за год и станет минимальным за шесть лет. Это произойдет в условиях падающего спроса: объем сделок на рынке гибких пространств за год снизится на 25,4%. Операторы площадей вынуждены сокращать ставки аренды и не могут переложить в них растущие издержки.
В 2026 году в Москве введут 29 тыс. кв. м сервисных офисов, подсчитали в Bright Rich | CORFAC International. Значение сократится на 18,3% в годовом выражении и станет минимальнымза шесть лет. В Remain прогнозируют ввод гибких офисов в Москве в 2026 году на уровне 35,2 тыс. кв. м. Значение потеряет 9% за год.
Девелоперская активность в сегменте замедлилась из-за роста издержек на организацию гибких пространств, считает партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Согласно CORE.XP, только отделка офисных площадей за год подорожала на 15–17%. Одновременно, по словам коммерческого директора Space 1 Марии Кабановой, увеличились расходы на эксплуатацию пространств и оказание услуг.
Снимать офисы для размещения коворкингов тоже стало дороже. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова ожидает, что по итогам всего 2026 года средняя ставка аренды классических площадей в бизнес-центрах Москвы составит 33,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год, увеличившись год к году на 13%. Найти подходящие объекты в то же время непросто: наиболее ликвидные помещения уже заняты, говорит гендиректор Aspace Иван Гуськов.
В полной мере перекладывать растущие затраты на арендаторов у операторов коворкингов не получается.
Согласно Remain, средняя стоимость рабочего места в Москве в январе—сентябре 2026 года составила 45 тыс. руб., на 5,9% больше год к году. Рост сдерживает низкий спрос. Объем сделок с гибкими офисами в Москве в 2026 году, по прогнозу Remain, составит 7 тыс. рабочих мест. Год к году значение потеряет 25,4%. Доля свободных площадей в таких объектах при этом увеличится на 6,8 процентного пункта год к году, до 18%.
Компании оптимизируют свои расходы и рассматривают более бюджетные в сравнении с гибкими офисами альтернативы размещения, говорит Екатерина Белова. Мария Кабанова сложившуюся конъюнктуру называет особенно сложной для спекулятивных проектов, построенных без расчета на конкретного заказчика. В ожидании выхода на оптимальную заполняемость их операторы несут значительные расходы, поясняет она.
Стимулировать спрос операторы гибких офисов, по словам старшего директора CMWP Полины Афанасьевой, пытаются через скидки. В некоторых локациях ставки аренды уже снизились на 5–10%, говорит Иван Гуськов. Хотя массовым тренд, по его словам, вряд ли станет из-за необходимости бизнеса компенсировать растущие затраты.
Перспективы восстановления рынка гибких офисов в ближайшие три года зависят от спроса и стоимости финансирования, говорит коммерческий директор Business Club Степан Зайцев. Хотя он не исключает, что в 2027 году ввод таких объектов в Москве немного вырастет за счет реализации нескольких крупных проектов. Госпожа Кабанова считает, что возобновления роста рынка сервисных пространств необходимо улучшение общей экономической ситуации.