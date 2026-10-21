«Ростех» разрабатывает БПЛА с характеристиками крылатых ракет
Госкорпорация «Ростех» разрабатывает ударные беспилотники, схожие по возможностям с крылатыми ракетами. Их планируется представить уже в 2027 году, сообщили ТАСС в госкорпорации.
«Грань между беспилотником, крылатой ракетой и барражирующим боеприпасом стирается с развитием технологий. "Дань-Т" — уже полноценная крылатая ракета по своим характеристикам»,— заявили в «Ростехе».
В госкорпорации отметили, что развивают еще несколько подобных проектов. Все они, по данным госкорпорации, «в той или иной мере» оснащены элементами искусственного интеллекта. Новые изделия будут «летать дальше, быстрее и будут значительно умнее», рассказали в «Ростехе».
«Дань-Т» массой до 270 кг разработан с возможностью интеграции как на российские, так и на зарубежные самолеты и вертолеты. Аппарат с малогабаритным турбореактивным двигателем способен лететь к цели со скоростью до 500 км/ч. Предусмотрены особый режим полета, позволяющий скрыться от ПВО, а также полная автономность после запуска с носителя. Аппарат уже применяли в условиях спецоперации.