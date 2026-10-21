«Ростех» разрабатывает БПЛА с характеристиками крылатых ракет

«Дань-Т» массой до 270 кг разработан с возможностью интеграции как на российские, так и на зарубежные самолеты и вертолеты. Аппарат с малогабаритным турбореактивным двигателем способен лететь к цели со скоростью до 500 км/ч. Предусмотрены особый режим полета, позволяющий скрыться от ПВО, а также полная автономность после запуска с носителя. Аппарат уже применяли в условиях спецоперации.