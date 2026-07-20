Перевозчиков собирают под крыло

По данным “Ъ”, «Ростех» планирует объединить свои авиакомпании — пассажирскую Red Wings, грузовую SkyGates, оператора санитарной авиации НСАА — и другие структуры в единый холдинг. Таким образом в «Ростехе» рассчитывают упорядочить управление авиатранспортными и эксплуатационными активами. Причиной реорганизации в отрасли считают недовольство «Ростеха» менеджментом Red Wings в условиях ухудшения финансовых результатов перевозчика, но радикальных изменений не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ростех» намерен консолидировать все свои гражданские авиатранспортные компании внутри нового холдинга, рассказали источники “Ъ”. В него могут войти Национальная служба санитарной авиации (НСАА), авиакомпания Red Wings и ее дочерняя грузовая SkyGates, а также лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС). В качестве управляющей компании нового холдинга рассматривается ИФК («Ильюшин Финанс Ко»), которая отвечает за восстановление и аренду подержанных отечественных самолетов. Сама ИФК сейчас находится под управлением АКС. Руководитель новой структуры пока не утвержден, уточнили источники “Ъ”.

В «Ростехе» подтвердили “Ъ”, что консолидация активов «в единый холдинг обсуждается на уровне корпорации», и уточнили, что головная структура и руководство нового объединения будут определены решением правления после утверждения стратегии. «Цели объединения — упорядочить управление авиатранспортными и эксплуатационными активами, а также наладить централизованную систему послепродажного обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов, подготовки кадров в сфере коммерческой пассажирской, грузовой и санитарной авиации»,— пояснили в корпорации. О конкретных параметрах структуры холдинга, добавили там, «говорить крайне преждевременно».

В 2024 году «Ростех» рассчитывал на объединение двух лизинговых структур под руководством АКС, главой совета директоров которого был избран замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов, гендиректором — экс-замглавы госкорпорации Роман Пахомов. Тогда же «Ростех» уволил гендиректора Red Wings Евгения Солодилина, проработавшего в авиакомпании два года. Источники “Ъ” объяснили это претензиями «Ростеха» к результатам перевозчика на фоне проблем с эксплуатацией Boeing 777 и Ту-214. Новым главой Red Wings стал Владимир Камынин, но уже в 2025 году его сменил Александр Лебедев, бывший замглавы перевозчика. Сейчас господин Лебедев занимает пост гендиректора Red Wings, второй руководитель — Андрей Курдуков, директор по режиму и безопасности. Фактически компанией также управляют Игорь Завьялов и Роман Пахомов, говорят источники “Ъ”.

По словам двух собеседников “Ъ” в отрасли и одного бывшего сотрудника Red Wings, из-за «конкуренции» между топ-менеджерами в авиакомпании сохраняется напряженная обстановка.

В частности, по словам источника “Ъ”, из-за разногласий советом директоров до сих пор не утверждены заместители гендиректора. Несколько высококвалифицированных сотрудников перешли в связи с этим в «Волга-Днепр», которую выкупил Евгений Солодилин (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года). «Не все готовы работать в условиях почти полицейского контроля за производительностью с прослушивающими устройствами в офисе и высочайшей бюрократической отчетностью по KPI»,— говорит один из источников “Ъ”.

Ключевой претензией «Ростеха» к перевозчику сегодня, по данным двух источников “Ъ”, может быть существенное ухудшение финансового результата в первой половине 2026 года. Конкретные показатели собеседники “Ъ” раскрывать не стали. В Red Wings подтвердили “Ъ” снижение финансовых показателей, но подчеркнули, что оно связано с пересмотром чартерной программы на самолетах Boeing 777 «с целью продлить эксплуатацию этих машин до поступления новых лайнеров и расширения парка».

По данным “Ъ”, из трех Boeing 777 сегодня регулярно летает один, второй выполняет периодические полеты в качестве резервного самолета.

В авиакомпании добавили, что пассажиропоток на SSJ-100 и Ту-214 в этом году соизмерим с показателями первого полугодия 2025 года, несмотря на пересмотр полетной программы в связи с событиями на Ближнем Востоке. «Новые российские самолеты ожидаем уже в следующем году»,— заявили в Red Wings. В 2025 году авиакомпания перевезла 2,7 млн пассажиров. Всего в парке 25 самолетов, 5 из которых принадлежат другим собственникам и находятся в коммерческом управлении для VIP-перевозок.

Принципиальных изменений для авиакомпаний «Ростеха» в результате реорганизации собеседники “Ъ” не ожидают. По их словам, поддержание парка сегодня остается очень сложной задачей. Но, возможно, четкое распределение руководящих постов и обязанностей улучшит и ускорит координацию управления авиакомпанией.

«Ростех» в целом доказал эффективность в создании двухуровневых систем управления с универсальными холдинговыми структурами, говорит главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. «Самолетостроение выделено в ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация.— “Ъ”), создание двигателей — в ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация.— “Ъ”), вертолетная индустрия консолидирована в "Вертолеты России" и так далее»,— перечисляет он. При этом объединение разнонаправленных бизнесов — эксплуатационных, транспортных и лизинговых — может потребовать особых усилий по систематизации процессов. В этой связи Роман Гусаров считает логичным выбор ИФК, обладающей компетенциями как в восстановлении старой техники, так и лизинговым опытом в качестве головной структуры.

Айгуль Абдуллина