«Ростех» запустил маркетплейс, где можно купить средства защиты от беспилотников
«Ростех» объявил о запуске первого «промышленного маркетплейса», на котором входящие в госкорпорацию предприятия будут представлять свою продукцию. Площадка позволит бизнесу «представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки», отметили в компании.
Фото: Ростех
Согласно пресс-релизу, на данный момент на площадке PCAT.ru представлены более 1250 продуктов и 370 производственных компетенций от 180 предприятий и научных организаций.
В «Ростехе» уточнили, что сейчас «наиболее востребованные позиции» — это «решения по противодействию БПЛА, вездеходная техника и аэростатические и аэродинамические системы».
Площадка интегрирована, в том числе, с сервисом поиска альтернативных поставщиков Москвы. Также доступ к ней уже получили заводы Краснодарского края, Тверской, Тульской и Рязанской областей.
В июле 2026 года входящая в государственную корпорацию «Ростех» компания «РТ-Проектные технологии» представила систему «Паутина», представляющую собой комплекс модульных металлоконструкций для защиты промышленных предприятий от беспилотных летательных аппаратов. Эта система способна выдерживать прямое попадание дрона массой до 200 кг и предназначена для защиты таких объектов, как нефтехранилища, электроподстанции, топливные терминалы и склады.
Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак БПЛА на промышленные предприятия с июля 2026 года. В апреле 2026 года госкорпорация «Роскосмос» предложила оборудовать свои объекты пассивными средствами защиты от беспилотников, включающими сетчатые ограждения, экраны, навесы и габионы, а также средства подавления сигналов дистанционного управления.
В августе 2026 года Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) вывел маркетплейс «Рой.Маркет» из пилотного режима и начал подключать к нему сторонних селлеров, планируя довести каталог до более чем 10 тыс. позиций к 2027 году. Помимо комплектующих для беспилотников, на площадке будут представлены средства индивидуальной защиты, электроника и полевая униформа. Одновременно ЦБСТ намерен создать сеть специализированных защищенных технопарков в России, общая площадь которых должна превысить 100 тыс. кв. м.