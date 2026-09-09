«Ростех» запустил маркетплейс, где можно купить средства защиты от беспилотников

«Ростех» объявил о запуске первого «промышленного маркетплейса», на котором входящие в госкорпорацию предприятия будут представлять свою продукцию. Площадка позволит бизнесу «представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки», отметили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Согласно пресс-релизу, на данный момент на площадке PCAT.ru представлены более 1250 продуктов и 370 производственных компетенций от 180 предприятий и научных организаций.

В «Ростехе» уточнили, что сейчас «наиболее востребованные позиции» — это «решения по противодействию БПЛА, вездеходная техника и аэростатические и аэродинамические системы».

Площадка интегрирована, в том числе, с сервисом поиска альтернативных поставщиков Москвы. Также доступ к ней уже получили заводы Краснодарского края, Тверской, Тульской и Рязанской областей.