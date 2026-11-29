Явка на парламентских выборах в Испании превысила 45%
К 14:00 по местному времени (16:00 мск) в парламентских выборах в Испании приняли участие 45,5% избирателей. По данным МВД страны, это на пять процентных пунктов выше показателя на том же этапе предыдущего голосования в июле 2023 года, когда явка составляла 40,5%, передает Reuters.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, добивающийся переизбрания, призвал сторонников левых сил активнее участвовать в голосовании. По его оценке, явка на уровне 75% или выше может обеспечить победу прогрессивных политических сил и формирование большинства в парламенте.
В то же время результаты почти всех предвыборных опросов указывали на возможность получения большинства консервативной Народной партией (PP) и ультраправой партией Vox. Вместе они, согласно этим оценкам, могли преодолеть порог в 176 мест, необходимый для контроля над нижней палатой парламента.
На предыдущих выборах в июле 2023 года итоговая явка составила 66,6%. Тогда Народная партия получила наибольшее число голосов, однако не смогла заручиться достаточной поддержкой депутатов для формирования правительства.