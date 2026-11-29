К 14:00 по местному времени (16:00 мск) в парламентских выборах в Испании приняли участие 45,5% избирателей. По данным МВД страны, это на пять процентных пунктов выше показателя на том же этапе предыдущего голосования в июле 2023 года, когда явка составляла 40,5%, передает Reuters.