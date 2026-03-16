Путин разрешил «Ростеху» самостоятельно выбирать объем раскрываемой информации

Госкорпорация «Ростех» теперь может самостоятельно выбирать, какую информацию публиковать в годовой отчетности. Таким правом ее наделил президент России Владимир Путин. Его указ опубликован на сайте официального размещения нормативных актов.

Изменения внесли в президентский указ от 2024 года, который позволяет экономически значимым организациям (ЭЗО) не раскрывать информацию о деятельности. Они имеют право не публиковать те данные, которые обязаны раскрываться по закону об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, аудиторской деятельности и других.

Экономически значимые организации — хозяйственные общества, важные для обеспечения экономического суверенитета и безопасности России. Для попадания в список ЭЗО компания должна обладать хотя бы одним критерием: годовой объем выручки — более 75 млрд руб., стоимость активов — более 150 млрд руб., штат сотрудников — свыше 4 тыс. человек, работа компании в критических отраслях, а также доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в ИХК (по общему правилу — более 50%).