В «Рособоронэкспорте» рассказали о проектах с заказчиками из дружественных стран
09.10.2026, 16:30
«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») обсуждает более 100 проектов с заказчиками из дружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Михеев.
«Кроме того, реализуется порядка 20 проектов в области технологического сотрудничества и еще свыше 100 проектов обсуждаются с заказчиками из дружественных России стран»,— сказал господин Михеев (цитата по ТАСС). Он добавил, что во внешнеторговых контрактах сейчас участвуют 280 предприятий оборонно-промышленного комплекса. С учетом промышленной кооперации их количество превышает десятки тысяч, утверждает Александр Михеев.
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $65 млрд, сообщил господин Михеев. В него входят более 800 выполняемых контрактов на поставку иностранным партнерам военной продукции. В частности, высоким спросом у иностранных заказчиков пользуются двигатели, военно-морская техника, средства связи, авионика и космические системы, а также электронные комплектующие для финальных образцов, выпускаемых оборонными холдингами.