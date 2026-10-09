В «Рособоронэкспорте» рассказали о проектах с заказчиками из дружественных стран

«Кроме того, реализуется порядка 20 проектов в области технологического сотрудничества и еще свыше 100 проектов обсуждаются с заказчиками из дружественных России стран»,— сказал господин Михеев (цитата по ТАСС). Он добавил, что во внешнеторговых контрактах сейчас участвуют 280 предприятий оборонно-промышленного комплекса. С учетом промышленной кооперации их количество превышает десятки тысяч, утверждает Александр Михеев.