Поджигатели морей
В Европе опасаются, что украинские удары по российским судам грозят ей прямым конфликтом с Россией
Расширение географии украинского конфликта после ударов ВСУ по российским судам в международных водах Финского залива и ливийском порту Бенгази вызвало шок у европейских союзников Киева. Впервые после начала СВО предупреждения Украине о недопустимости атак на морях, не согласованных с ее группой поддержки, зазвучали в нескольких европейских столицах. Наибольший скандал разразился в отношениях с Италией: премьер Мелони заявила Зеленскому, что действия Украины ставят под вопрос продолжение помощи ей со стороны Рима. Союзники Киева открыто признают, что конфликт грозит выйти из-под контроля, поскольку теперь Москва получает веский аргумент для ударов по целям в Европе.
Украинские атаки на российские суда, совершенные с интервалом в один день, 21–22 ноября, в Балтийском и Средиземном морях для усиления давления на Россию, неожиданно для Киева возымели противоположный эффект.
Если удары ВСУ вглубь российской территории не только не вызывали критики со стороны европейских союзников Киева, но и получали их одобрение как доказательство способности наносить все больший ущерб Москве, то в случае с инцидентами в международных водах ситуация оказалась принципиально иной.
Выразив крайнее недовольство действиями Киева, его союзники на этот раз четко дали понять: поддержка Украины не означает карт-бланш на абсолютно любые действия. Для спонсоров Украины приемлем только такой ущерб России, который не создаст серьезных проблем безопасности для них самих.
Напомним, что 21 ноября в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ, произошло нападение с применением БПЛА на российский сухогруз «Спарта II», следовавший в Калининград. После украинской атаки экипаж был эвакуирован, а само судно отбуксировано в Санкт-Петербург.
Менее чем через сутки, в ночь на 22 ноября, в Средиземном море, на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на российский корвет «Меркурий». В результате атаки с применением украинских безэкипажных катеров Magura на борту российского военного корабля произошли взрыв и сильный пожар. Кадры горящего «Меркурия» на фоне черной морской глади ночного порта Бенгази обошли СМИ всего мира.
Как заявил агентству «РИА Новости» глава МИДа утвержденного парламентом Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж, его страна направила жалобы в ООН и Совет Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по порту Бенгази. «Правительство Ливии решительно осуждает удары в Бенгази, последствия которых не ограничились нарушением национального суверенитета и угрозой морской безопасности. В результате атаки погибли ливийцы, есть пострадавшие»,— сообщил ливийский министр.
Среди европейских союзников Киева наибольшее потрясение атака в Бенгази вызвала в Италии, имеющей в Ливии свой контингент из 200 военнослужащих в рамках двусторонней миссии по помощи и поддержке Ливии (Miasit).
После инцидента министр обороны Италии Гвидо Крозетто вызвал украинского военного атташе, который прибыл на встречу вместе с послом Украины в Риме Игорем Брусило.
В свою очередь, министр транспорта, вице-премьер Маттео Сальвини выразил обеспокоенность последствиями украинской атаки в территориальных водах Ливии. Как сообщили источники в окружении Сальвини, украинские атаки в Средиземном море ставят под угрозу свободу и безопасность судоходства, что может нанести серьезный ущерб итальянским портам и всей национальной логистической системе.
В связи с инцидентом в Бенгази посольство РФ в Риме 27 ноября выступило с заявлением, призывающим итальянские власти «прозреть». В российской дипмиссии предупредили, что территория самой Италии может стать следующей площадкой для террористической деятельности Киева.
На этом фоне премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела 27 ноября тяжелый телефонный разговор с президентом Зеленским, в ходе которого, как сообщают ведущие итальянские СМИ, глава правительства пребывала в ярости и переходила на крик, обвиняя Киев в совершении атаки, о которой Рим не был предупрежден. Пытаясь погасить скандал, Зеленский был вынужден извиниться и согласился, что атака в Бенгази не была согласована с итальянской стороной. Ранее он утверждал, что украинские дипломаты всегда взаимодействуют с представителями других западных государств, когда Киев проводит операции в международных водах или вблизи инфраструктуры других стран.
Как сообщила газета La Repubblica, в Риме подозревают, что Зеленский в самом деле заранее предупредил западных партнеров о готовящейся атаке в Ливии, учитывая, что без получения от них необходимых разведданных такая атака была бы невозможной. Однако, судя по всему, Италия не вошла в список предупрежденных.
Обращает на себя внимание, что эскалация в Средиземном море вызвала возмущение только в Риме, в то время как другие европейские столицы хранили молчание.
Однако совершенная днем ранее украинская атака на севере Европы, в Балтийском море, вызвала схожую с итальянской негативную реакцию других европейских государств.
«Я настоятельно предостерегаю от того, чтобы расширять этот конфликт также и в пространственном отношении»,— заявил 26 ноября на пресс-конференции в Берлине глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. «Мы должны локализовать этот конфликт. Мы должны избегать любой эскалации. Мы также должны предотвратить угрозу судоходству и окружающей среде в регионе Балтийского моря»,— отметил глава МИД ФРГ.
Ранее схожее заявление об опасности распространения украинского конфликта на регион Балтийского моря сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
К хору европейских критиков Киева присоединился министр обороны Норвегии Туре Саннвик, вдруг призвавший Украину в противостоянии с РФ «действовать в рамках международного права». Ранее в Осло не делали подобных заявлений, когда Киев совершал террористические атаки непосредственно на территории РФ, а не в международных водах.
В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кристен Михал в связи с атакой на российский сухогруз в Финском заливе заявил, что его страна не разрешит Киеву использовать свое воздушное пространство, территориальные воды или сушу для ударов по России. Премьер Михал также предупредил Киев о риске разлива нефти в случае повреждения танкеров.
Несмотря на европейскую критику в свой адрес, в интервью телекомпании Al Jazeerа, которое вышло в эфир 29 ноября, президент Зеленский выразил уверенность в сохранении твердой и неизменной европейской поддержки Украины в противостоянии с Россией, которую он назвал «врагом», пригрозив ей новыми ударами. В своем интервью он вновь обрушился на президента Трампа, раскритиковав его позицию по завершению конфликта.
«Я надеюсь, что он (Трамп.— ''Ъ'') найдет способ закончить эту войну, но не так, чтобы за нее пришлось расплачиваться Киеву, потому что это неправильно»,— заявил Зеленский.
Судя по всему, окончательно рассорившись с администрацией США, Зеленский при этом одновременно ведет все более рискованную игру с европейскими союзниками, ожидая от них не просто денег, оружия и разведданных, но и прямого, а не опосредованного вовлечения в конфликт с РФ.
В свою очередь, западные союзники Киева пытаются всячески этого избежать, признавая, что при таком сценарии украинский конфликт грозит выйти из-под контроля и Москва получит веский аргумент для ударов по целям в Европе, о возможности которых российская сторона ранее неоднократно предупреждала Запад.