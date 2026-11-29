На этом фоне премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела 27 ноября тяжелый телефонный разговор с президентом Зеленским, в ходе которого, как сообщают ведущие итальянские СМИ, глава правительства пребывала в ярости и переходила на крик, обвиняя Киев в совершении атаки, о которой Рим не был предупрежден. Пытаясь погасить скандал, Зеленский был вынужден извиниться и согласился, что атака в Бенгази не была согласована с итальянской стороной. Ранее он утверждал, что украинские дипломаты всегда взаимодействуют с представителями других западных государств, когда Киев проводит операции в международных водах или вблизи инфраструктуры других стран.