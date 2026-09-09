Хакеры атаковали маркетплейс «Ростеха» со средствами защиты от БПЛА

«Ростех» заявил, что его «промышленный маркетплейс», о запуске которого было объявлено сегодня, подвергся хакерской атаке. Госкорпорация указывала, что на этой площадке входящие в госкорпорацию предприятия будут представлять свою продукцию. В том числе — «решения по противодействию БПЛА», различную технику и «производственные компетенции».

«Практически сразу же после старта портал подвергся мощной хакерской атаке и сейчас недоступен, — заявили в госкорпорации. — Война идет не только на полях боев, но и в киберпространстве».

В «Ростехе» добавили, что специалисты работают над устранением причин и последствий атаки и уверены в том, что «доступ будет восстановлен». «Мы знаем, что победим», — подчеркнули в корпорации.