«Рособоронэкспорт» представит в Египте Су-57Э с новым вооружением и средства ПВО

«Рособоронэкспорт» (входит в состав госкорпорации «Ростех») организует единую российскую экспозицию на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте и планирует представить на статической стоянке и в летной программе авиационную технику, вооружение и средства ПВО. Об этом сообщила пресс-служба компании. Выставка пройдет 8–10 сентября на территории международного аэропорта Эль-Аламейн.

Одним из основных экспонатов станет экспортный истребитель Су-57Э с принципиально новым комплектом вооружения, ранее не демонстрировавшимся ни в России, ни за рубежом. Также покажут модернизированный экспортный вертолет Ка-52Э с оптико-электронной системой ГОЭС-451М и управляемой ракетой 305Э.

В экспозицию войдут многофункциональные малозаметные беспилотные платформы С-71М и С-71К для запуска с борта истребителей пятого поколения и учебно-боевой самолет Як-130М, получивший новую бортовую аппаратуру, радиолокационную станцию и расширенные возможности применения вооружения.

В сегменте ПВО будут представлены ТКБ-1167, зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Э» и переносной зенитный ракетный комплекс «Верба». ТКБ-1167 оснащен боевым модулем с четырьмя танковыми пулеметами и средствами обнаружения и поражения беспилотников. ЗАК-30 имеет систему программируемого подрыва боеприпасов.

Беспилотные средства дополнят «Ланцет-Э», «Куб-10Э», «Куб-10МЭ» и «Куб-2Э», разведывательные БПЛА «Скат 350М» и С350М-Э, а также переносная система с управляемым боеприпасом РУС-ПЭ.

Дмитрий Сотак