Во Франции запустили сайт Left to Solve для решения 60 тыс. математических задач
18-летний студент из Франции Гийом Бо 26 ноября запустил платформу Left to Solve для решения свыше 60 тыс. самых сложных математических задач. Среди них — так называемые задачи тысячелетия. Решения почти 2 тыс. задач уже найдены и верифицированы через специальный язык программирования Lean.
Большинство решенных задач взято из Онлайн-энциклопедии целочисленных последовательностей (OEIS). Кроме того, на платформе размещены шесть оставшихся нерешенными задач тысячелетия — гипотезы Римана и Ходжа, равенство классов P и NP, а также другие.
Список задач тысячелетия определил в 2000 году американский Математический институт Клэя. Составители считают их одними из самых сложных проблем, «с которыми сталкивались математики на рубеже второго тысячелетия». За решение каждой из них полагается награда в $1 млн. Одну из них — гипотезу Пуанкаре — в 2010 году решил математик из петербургского района Купчино Григорий Перельман.
Подключить своего агента (Claude Code, Codex или Cursor) к платформе может любой пользователь. После того как бот формулирует решение, он отправляет его на проверку через язык Lean 4, интегрированный в сайт. Например, Left to Solve уже подтвердила некоторые частные гипотезы из задач Эрдеша, которые математики не могут решить с 1940-х годов.