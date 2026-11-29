Подключить своего агента (Claude Code, Codex или Cursor) к платформе может любой пользователь. После того как бот формулирует решение, он отправляет его на проверку через язык Lean 4, интегрированный в сайт. Например, Left to Solve уже подтвердила некоторые частные гипотезы из задач Эрдеша, которые математики не могут решить с 1940-х годов.