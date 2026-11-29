У каждого клиента свой запрос: кто-то выбирает занятия, кто-то — дополнительные выгулы. Есть специальные комплексы для собак с плаванием в бассейне. Порой это нужно для реабилитации питомца после травмы, а также просто для фитнеса. Здесь все, как у людей. Услуги заказывают чаще всего комплексно, потому что людям некогда возить животных самостоятельно на тренировки. Дрессировка у нас больше развлекательного формата как раз для того, чтобы питомцу было чем заняться. Это скорее досуг, как в санатории.