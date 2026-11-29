Питомцам подобрали гостиницы
Какие услуги выбирают владельцы домашних животных перед Новым годом
В гостиницах для животных на новогодние праздники почти не осталось номеров. Просторные комнаты для крупных пород с собственными патио бронируют в первую очередь. А вот отдать под присмотр кошек еще есть шанс. Но во многих средствах размещения свободных мест — не более трети, узнал “Ъ FM”. В период зимних каникул минимальный срок бронирования увеличивают до семи суток.
Студия для больших собак обойдется примерно в 4,5 тыс. руб., собственная вилла — вольер на открытом воздухе стоит около 3 тыс. руб. А разместить кота в многоуровневом люксе можно за 3,5 тыс. руб. Большинство хозяев обеспечивают своим питомцам и развлечения, рассказала совладелица зоогостиницы «Территория заботы» Яна Матвиевская:
«Бронировать Новый год надо летом. Мест сейчас почти уже нет. Для кошек осталось буквально парочка. Для собак места всегда разбирают уже к августу. Бывают отмены прямо перед Новым годом, лист ожидания обычно формируется.
Стоимость на новогодних праздниках отличается от стандартной и увеличивается на 50%.
У каждого клиента свой запрос: кто-то выбирает занятия, кто-то — дополнительные выгулы. Есть специальные комплексы для собак с плаванием в бассейне. Порой это нужно для реабилитации питомца после травмы, а также просто для фитнеса. Здесь все, как у людей. Услуги заказывают чаще всего комплексно, потому что людям некогда возить животных самостоятельно на тренировки. Дрессировка у нас больше развлекательного формата как раз для того, чтобы питомцу было чем заняться. Это скорее досуг, как в санатории.
С самого открытия центра у нас это была реализована возможность видеотрансляции для хозяев. Подключается камера к телефону владельца, и он видит, что происходит с его питомцем внутри номера. Дополнительно с прогулок высылаются видео о том, как собачка гуляла, и комментарии кинолога, как она себя чувствует».
Чек за неделю пребывания собаки в отеле с выгулами, играми и грумингом может превысить 100 тыс. руб., если добавить туда, например, составление индивидуального плана тренировок животного и занятия с фитнес-инструктором.
Для собак, которые отправляются на такой отдых впервые, могут подобрать медикаменты, чтобы они легче перенесли адаптацию. Кроме того, в отелях работают зоопсихологи, рассказал представитель зоогостиницы «ЭкоКлуб» Дмитрий:
«За два месяца некоторые начинают бронировать. Многие оставляют питомцев на Новый год и даже до конца января. Многие наши постоянные клиенты берут занятия с кинологом и услугами груминга: мойка, вычес, экспресс-линька уже ближе к выезду. У нас кинолог-зоопсихолог есть, который анализирует поведение каждого животного и уже решает, что для него будет лучше, в частности, играть ли с другими питомцами или нет. Социализация же тоже важна.
У нас оставляли и чихуахуа, также недавно были овчарка, далматины, волкодав, очень много мальтипу, кокер-спаниели. Большинство из наших постоянных постояльцев приходят к нам уже как домой».
Зооняни, которые приезжают к хозяевам питомцев домой, пользуются не меньшим спросом. Некоторые исполнители на специализированных ресурсах по подбору персонала уже объявили об увеличении цены на новогодние праздники вдвое. Так, услуги догситтера будут стоить от 1,5 тыс. руб. в час, плюс столько же за 30-минутную прогулку. Для кошек домашние игры также оплачиваются отдельно, поделилась котоняня Анастасия:
«Дома спокойнее, не нужно устраивать лишний стресс. Не все животные любят переезжать куда-либо даже на короткий срок. Можно даже попросить не очень большой спектр ветеринарных услуг: делать уколы при необходимости, если питомец болеет, таблетки можно давать. Ну и, конечно, обычный стандартный уход: поиграть с питомцем, покормить его, погладить.
Иногда бывает, что в последний момент люди оформляют заказы. Конечно, в такие моменты уже сложно найти няню. Ведь чаще всего либо постоянные клиенты уже забили это время, либо уже другой работы на выходных и праздниках полно.
Я вот нахожусь в Западном округе и предпочитаю в этом районе брать заказы, чтобы поближе нужно было ехать. Но иногда случалось так, что договаривалась о работе и на севере Москвы. Мне стало жалко котика: женщина никак не могла найти человека, который два раза в день давал бы ее питомцу-лейкознику таблетки. Так-то у нас няни, мне кажется, практически работают по всем районам. И за МКАДом кто-то был, там заказы просто реже».
Под присмотром на праздниках оставляют также грызунов и птиц. Размещение в клетках гораздо бюджетнее: новогодние каникулы для них обойдутся в 20-25 тыс. руб.