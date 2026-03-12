Госдума поддержала в первом чтении расширение полномочий «Ростеха»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий госкорпорации «Ростех». Документ подготовила группа депутатов.

Инициатива предусматривает право «Ростеха» осуществлять от имени Российской Федерации полномочия участника обществ с ограниченной ответственностью. Передача таких полномочий станет возможна после решений правительства о передаче корпорации долей в уставном капитале компаний, находящихся в федеральной собственности.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что развитие промышленности и технологий требует более гибкого управления активами, особенно если речь идет о стратегических предприятиях.

«Это не просто передача полномочий, а возможность быстрее принимать решения по развитию предприятий, интегрировать их в действующие производственные цепочки, привлекать инвестиции»,—отметил он (цитата по ТАСС).

Господин Чаплин добавил, что ключевые решения сохраняются за правительством, которое определяет, какие доли и каким структурам передавать. По его словам, закон убирает «излишние бюрократические барьеры», но сохраняет государственный контроль.