За последние сутки на Крит на небольших лодках из Северной Африки прибыло более 2 тыс. мигрантов. По словам министра миграции Греции, это самый высокий показатель за текущий год. При этом предполагается, что к Криту приближаются еще около 600 человек. С начала года на Крит прибыло более 25 тыс. мигрантов, а общее число тех, кто попал в Грецию морским или сухопутным путем с 1 января, составляет не менее 41 тыс. человек.