«Политическое прикрытие для допуска в страну большого числа иностранных рабочих»
Как проблема нелегальной иммиграции влияет на политику ЕС — мнения СМИ
Тема нелегальной иммиграции стала одной из главных на проходящих в воскресенье, 29 ноября, в Испании парламентских выборах. Споры в ЕС по поводу нелегальной иммиграции обострились еще и потому, что в минувшие выходные греческий остров Крит стал объектом массового наплыва беженцев из Африки и Азии. Все это вызвало оживленную реакцию не только в европейских, но и в американских СМИ, которые пытаются понять, как ситуация с мигрантами изменит расстановку политических сил в Европе.
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Враждебное отношение к иммиграции угрожает будущему Европы
Приближаются два переломных момента, которые повлияют на будущее миграции и демографическую ситуацию в развитых странах: один наступит через три года, другой — уже в эти выходные. Согласно прогнозам Еврокомиссии, в 2029 году численность населения ЕС достигнет своего пика, после чего начнет постепенно сокращаться, а само население — стареть. А сегодня Педро Санчес, премьер-министр Испании от Социалистической партии,— единственный из лидеров крупных стран ЕС, кто открыто выступает за иммиграцию, — скорее всего, уступит власть правой оппозиции, которая выступает категорически против иммиграции.
Ни то ни другое событие не сулит ничего хорошего в контексте решения проблемы старения. До сих пор иммиграция (как внутри ЕС — с востока на запад, так и из-за пределов Европы) помогала поддерживать приемлемое соотношение числа пенсионеров и работающих граждан в странах Западной Европы. Теперь же, на фоне враждебного настроя общественности, делать это станет гораздо сложнее.
Даже если Санчесу удастся одержать победу в воскресенье, политические силы, выступающие за либеральную иммиграционную политику, стремительно отступают.
Рано или поздно неизбежно произойдет некий перелом: экономикам придется стать менее масштабными, чем они могли бы быть, цены вырастут, а пенсионный возраст придется повысить еще больше. Похоже, что угодно лучше, чем честное признание того факта, что современные богатые экономики зависят от притока рабочей силы из-за рубежа.
Политическая «токсичность» темы иммиграции в богатых странах возникла крайне некстати. Она подрывает циничный, но до сих пор вполне эффективный прием — демонстративную враждебность по отношению к «демонизируемому» меньшинству мигрантов, как правило нелегальным работникам или беженцам, которая служит политическим прикрытием для допуска в страну большого числа иностранных рабочих.
В Великобритании в роли «козлов отпущения» выступают просители убежища, пересекающие Ла-Манш из Франции на небольших лодках. Какое-то время эта тактика работала, отвлекая внимание от одновременного роста общего уровня миграции. Однако в последнее время она перестала приносить результат. В последние годы число людей, прибывающих на небольших лодках, как и общий объем иммиграции, сократилось, но общественность отказывается в это верить. Лейбористское правительство, пришедшее к власти в 2024 году, сочло необходимым предложить крайне жесткие меры — в частности, обязать некоторых мигрантов ждать получения права на постоянное проживание в течение 30 лет.
Kathimerini (Афины, Греция)
За один день на Крит прибыло более 2 тыс. мигрантов
За последние сутки на Крит на небольших лодках из Северной Африки прибыло более 2 тыс. мигрантов. По словам министра миграции Греции, это самый высокий показатель за текущий год. При этом предполагается, что к Криту приближаются еще около 600 человек. С начала года на Крит прибыло более 25 тыс. мигрантов, а общее число тех, кто попал в Грецию морским или сухопутным путем с 1 января, составляет не менее 41 тыс. человек.
Поток людей из стран Ближнего Востока, Бангладеш и Африки, стремящихся найти лучшую жизнь в Европе и зачастую платящих контрабандистам за переправу на ненадежных судах, создал серьезную нагрузку на пункты приема мигрантов на Крите. Сотни людей вынуждены ночевать под открытым небом в Ираклионе и городе Иерапетра на востоке острова. Министр миграции Танос Плеврис обвинил власти восточных регионов Ливии в увеличении потоков мигрантов, заявив, что они прилагают мало усилий для проверки плавательных средств.
BBC (Лондон, Великобритания)
Иммиграция снизилась, но станет ли это концом проблемы?
Снижение чистой миграции до десятков тысяч человек — это знаковый момент в нашем коллективном национальном обсуждении иммиграции за последние пару десятилетий. Причина проста. Долгие годы политики обещали сократить чистую миграцию до менее чем 100 тыс. человек в год. Но этого так и не произошло. В последние десятилетия прошлого века чистая миграция была практически нулевой. Иногда людей уезжало больше, чем приезжало. Но ситуация менялась, и это изменение происходило быстро.
Чувство, что полный контроль над миграцией следует вернуть, нарастало, и премьер-министры начали обещать сократить чистую миграцию до десятков тысяч человек.
Теперь, когда число мигрантов исчисляется десятками тысяч, вопрос заключается в том, перестанет ли иммиграция быть широко обсуждаемой темой.
Более низкий чистый показатель миграции не обязательно означает, что масштабы иммиграции и эмиграции низки. Похожие, но большие цифры просто компенсируют друг друга. Согласно официальным статистическим данным, за год до июня в Великобританию иммигрировало около 738 тыс. человек, а эмигрировала — 661 тыс.
NBC News (Нью-Йорк, США)
Крайне правые в Испании не правили со времен Франко. Страх иммиграции может изменить ситуацию
Подобно «Национальному объединению» (RN) Марин Ле Пен, испанская партия «Голос» (Vox) превратилась из группы маргиналов в группу, получающую все более широкую поддержку.
Одно из ключевых политических обещаний Vox — ставить потребности испанских граждан выше потребностей иностранных жителей и иммигрантов. Другое важное обещание перекликается с тем, что уже было реализовано в США,— высылкой мигрантов.
На протяжении десятилетий, начиная с репрессий диктатуры Франсиско Франко в XX веке, испанцы, убежденные в преимуществах либеральной демократии, не допускали крайне правые партии к власти. Однако в последние годы антииммиграционный популизм в Европе и США предложил альтернативу, которая начала привлекать все больше испанцев. В этом году в стране наблюдается резкий рост числа мигрантов, после того как правительство предоставило амнистию 1 млн нелегальных иммигрантов. Это дает Vox возможность захватить свою долю власти и изменить политический ландшафт Испании.
Vox рассчитывает завоевать голоса избирателей и сыграть роль «серого кардинала». В обмен на поддержку лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо в качестве следующего премьер-министра Испании Vox войдет в коалиционное правительство и будет добиваться ужесточения мер в отношении мигрантов.
Правительство, сформированное коалицией PP-Vox, «будет означать еще один шаг к усилению крайне правых сил по всей Европе»,— считает Стивен Форти, профессор политологии Автономного университета Барселоны.