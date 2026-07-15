«Ростех» представил комплекс для защиты предприятий от дронов
Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») представила систему «Паутина» — комплекс модульных металлоконструкций для защиты промышленных предприятий от беспилотных летательных аппаратов. В базовом варианте она может выдержать прямое попадание дрона массой до 200 кг, сообщает пресс-служба «Ростеха».
Система рассчитана на защиту нефтехранилищ, электроподстанций, топливных терминалов, складов и других объектов от БПЛА дальнего типа. Она состоит из несущих колонн, силовой сети и опор; не требует сварки и собирается только на болтовых соединениях. «Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа»,— указано в пресс-релизе.
Гендиректор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков заверил, что комплекс смогут применять на объектах любой сложности. По его словам, в стоимость продукта также войдет полный пакет проектной документации. Стоимость системы не раскрывается.
К апрелю 2025 года от 60% до 80% гражданских промышленных предприятий России установили системы защиты от беспилотников, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 30%. Спрос на антидроновое оборудование вырос в отраслях, где защита не является обязательной, особенно активно оно закупалось в европейской части страны. Это связано с тем, что атаки беспилотников стали трактоваться как постоянная угроза, требующая новых стандартов защиты.
Развитию рынка систем защиты от дронов способствовало обновление нормативной базы в 2024 году, хотя у заказчиков всё ещё возникают сложности с трактовкой требований. Поставщики антидронового оборудования отмечают, что с 2024 года наблюдается рост закупок со стороны заказчиков из секторов, где защита не обязательна по закону. При этом покупатели систем защиты от БПЛА часто недовольны их эффективностью, так как характеристики оборудования не всегда соответствуют заявленным. Для использования крупного оборудования защиты от дронов требуется разрешение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и Роскомнадзора, а также согласование с силовыми ведомствами.