«Ростех» представил комплекс для защиты предприятий от дронов

Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») представила систему «Паутина» — комплекс модульных металлоконструкций для защиты промышленных предприятий от беспилотных летательных аппаратов. В базовом варианте она может выдержать прямое попадание дрона массой до 200 кг, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Система рассчитана на защиту нефтехранилищ, электроподстанций, топливных терминалов, складов и других объектов от БПЛА дальнего типа. Она состоит из несущих колонн, силовой сети и опор; не требует сварки и собирается только на болтовых соединениях. «Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа»,— указано в пресс-релизе.

Гендиректор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков заверил, что комплекс смогут применять на объектах любой сложности. По его словам, в стоимость продукта также войдет полный пакет проектной документации. Стоимость системы не раскрывается.