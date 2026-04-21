ФАС одобрила выкуп бизнесменом Шишкаревым доли в 49% УК «Дело» у «Росатома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила приобретение предпринимателем Сергеем Шишкаревым у «Росатома» доли в 49% в транспортно-логистическом холдинге «Дело». Об этом сообщил представитель бизнесмена. Господин Шишкарев планирует продать эту долю или ее часть «Ростеху».

Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев — основатель ГК «Дело» — уже владел 51% акций компании. В марте он уведомил «Росатом» о планах приобретения доли, отметил представитель предпринимателя. ФАС одобрила сделку с рядом предписаний, которые будут действовать в течение 10 лет. Среди них — требование разрабатывать и размещать на сайте компании ценовую и сбытовую политику оказания услуг и информирование ФАС об объемах перевалки.

«Шишкарев верит в потенциал созданной им компании и намерен продолжать ее дальнейшее последовательное развитие», — говорится в заявлении.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году. В начале апреля 2026 года Сергей Шишкарев рассказал, что выкупит долю «Росатома» и продаст «Ростеху». Стороны заключили соответствующий меморандум. Цена сделки составит 74 млрд руб. До 15 мая будет полностью сформирована новая структура управления компанией, сообщал бизнесмен. В совете директоров, как и ранее с «Росатомом», обсуждается паритет.

