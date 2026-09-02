В «Ростехе» прокомментировали приостановку выплат клиентам CarPrice

Сервис по продаже подержанных автомобилей CarPrice приостановил выплаты клиентам из-за деятельности прежнего генерального директора — гражданина недружественной России страны. Об этом заявили в корпорации «Ростех», которая владеет сервисом с апреля 2026 года.

«После передачи компании под контроль государства он написал заявление на увольнение и отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависели бизнес-процессы компании. Все это время иностранный гражданин проживал в Европе, управляя бизнесом дистанционно»,— сообщили «Ъ» в госкорпорации.

С июня 2020 года генеральным директором CarPrice был Маттье Ланнегранд. О каких именно выплатах идет речь, в компании не уточнили.

В «Ростехе» добавили, что корпорация сейчас взяла ситуацию под контроль. Там заявили, что компания экономически устойчива, и ее деятельность восстановят в ближайшее время. «Новый генеральный директор назначен, ждем соответствующих изменений в ЕГРЮЛ»,— отметила пресс-служба «Ростеха».

О приостановке выплат клиентам ранее сообщило РБК. В CarPrice объясняли произошедшее «изменениями в структуре компании».

Сервис CarPrice, работающий с 2014 года, перешел во владение «Ростеха» после того, как 27 марта Тверской районный суд Москвы обратил компанию в госсобственность. Решение было принято по делу инвестора Александра Галицкого и инвестфонда Almaz Capital Partners (признаны решением суда запрещенным в России экстремистским объединением). В апреле корпорации было передано 100% акций юрлица «Селаникар».

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