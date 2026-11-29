Сам банк отрицает, что перестановки связаны с инцидентом. «Этим летом в Citi выяснили, что модель оценки капитала, используемая одной из европейских торговых дочерних структур банка, применялась в подразделении, где эта модель не была одобрена регулятором,— сообщил в своем заявлении Citi.— В банке были приняты меры по устранению проблемы, а также внесен дополнительный капитал для оперативного восстановления капитала дочерней структуры. Данная ситуация никак не отразилась на общем уровне нашего капитала и на наших финансовых показателях».