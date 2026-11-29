WSJ: Citigroup проводит перестановки в топ-менеджменте из-за бухгалтерской ошибки на $35 млрд
По меньшей мере два управляющих директора американского банка Citigroup покинули свои посты из-за крупной бухгалтерской ошибки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные осведомленные источники. Ранее WSJ написала, что летом Citigroup недооценил баланс своей британской дочерней структуры на $35 млрд. После обнаружения этой ошибки Citigroup пришлось внести в эту дочернюю структуру дополнительный капитал на $3 млрд.
В некоторых СМИ этот инцидент в Citigroup окрестили «бухгалтерской SNAFU» (Situation Normal: All Fucked Up — «Ситуация нормальная: все просрано» — считается, что это выражение и аббревиатура возникли во время Второй мировой войны в Корпусе морской пехоты США).
«Сейчас Citi прилагает все усилия, чтобы минимизировать ущерб»,— отмечает WSJ. По данным источников издания, главный директор по управлению рисками Зденек Турек недавно специально переехал из Нью-Йорка в Лондон, чтобы устранить недостатки в системе отчетности. Кроме того, глава британского подразделения Citi Тина Ли, заявила, что в октябре покидает свой пост.
Сам банк отрицает, что перестановки связаны с инцидентом. «Этим летом в Citi выяснили, что модель оценки капитала, используемая одной из европейских торговых дочерних структур банка, применялась в подразделении, где эта модель не была одобрена регулятором,— сообщил в своем заявлении Citi.— В банке были приняты меры по устранению проблемы, а также внесен дополнительный капитал для оперативного восстановления капитала дочерней структуры. Данная ситуация никак не отразилась на общем уровне нашего капитала и на наших финансовых показателях».