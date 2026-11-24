Чемезов: Россию пытаются потеснить на рынке вооружений
Россия намерена закрепить за собой второе место по экспорту вооружений в мире, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, другие страны, в том числе Франция и Южная Корея, пытаются потеснить Россию на мировом рынке, но у них «ничего не получится».
«Сейчас задача стоит — закрепить за собой второе место (по экспорту вооружений.—"Ъ")... Это реально, хотя мы воюем и в первую очередь должны выполнять гособоронзаказ для своей армии. А французы, корейцы, другие пользуются моментом и пытаются нас поджимать»,— сказал ТАСС господин Чемезов.
В мае 2025 года президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет позицию в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений. Он считает российскую армию самой боеспособной в мире. В опубликованном в январе 2026-го рейтинге портала Global Firepower Россия заняла второе место по уровню военной мощи. На первой строчке были США. По словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, на российское вооружение есть большой отложенный спрос.