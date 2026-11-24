Россия намерена закрепить за собой второе место по экспорту вооружений в мире, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, другие страны, в том числе Франция и Южная Корея, пытаются потеснить Россию на мировом рынке, но у них «ничего не получится».