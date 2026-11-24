Глава «Ростеха» назвал условие запуска нового инвестцикла промышленности
Российская промышленность могла бы запустить новый инвестиционный цикл при ключевой ставке в 6–7%, считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, при такой ставке инвестиции могли бы начать восстанавливаться в течение года.
Господин Чемезов пояснил, что из-за высокой ставки по кредитам почти не осталось возможностей для инвестирования. «Мы слышим высказывания, что сейчас только у оборонной области все хорошо, но нам ничуть не легче, чем другим. Отсутствие дешевых кредитов мешает и нам развивать новые проекты, большую часть прибыли съедают проценты»,— сказал ТАСС глава госкорпорации.
В октябре Центробанк второй месяц подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор прогнозирует, что в 2027 году показатель будет находиться в диапазоне 12,5%–13,5%, а в 2028-м — 9–10%. В том же месяце Владимир Путин заявил о необходимости запустить в России новый инвестиционный цикл. Президент сказал, что в стране нужно создать условия для долгосрочных вложений в инновации, логистику, промышленность и туризм. Минэкономики подготовило план по перезапуску инвестцикла.