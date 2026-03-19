Дисперсия «Спектра»

Новая структура «Ростеха», разрабатывающая базовые станции связи (БС), планирует начать серийный выпуск в 2026–2027 годах. При этом предыдущую компанию, которая создавала БС для госкорпорации, планируется ликвидировать. Другие российские производители говорят, что уже запустили серийное производство своих базовых станций. Аналитики оценивают, что на проект требуются «десятки миллиардов рублей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Серийный выпуск и поставка базовых станций «НацСпектра» (входит в «Ростех») запланированы на 2026–2027 годы, рассказали “Ъ” в компании. Сейчас, по словам ее представителя, она «готовит производственную площадку».

При этом, как следует из пояснительной записки к бухотчетности «Ростеха» за 2025 год, компания ликвидирует организацию «Спектр», которая ранее занималась разработкой базовых станций 4G и 5G и была участником «дорожной карты» по созданию российских БС.

В прошлом году финансирование разработки базовых станций 4G компании «Спектр» приостановили вслед за отказом от создания базовых станций 5G. На проект планировалось выделить 566 млн руб. из бюджета (см. “Ъ” от 29 мая 2025 года).

В июне 2025 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что проект по созданию оборудования для беспроводных сетей 4G перезапущен в формате частно-государственного партнерства с компанией «НацСпектр» совместно с группой компаний «Нацпром» и структурами Кирилла Шамалова, бывшего заместителя председателя правления СИБУРа, гендиректора инвестиционной компании «Ладога менеджмент». По его словам, в проект инвестировали около 1 млрд руб. частных средств, а серийное производство базовых станций планировалось начать в 2025 году.

«Работа по организации производства базовых станций находится в активной стадии. В настоящее время компания "НацСпектр" готовит производственную площадку»,— заявили “Ъ” в компании и добавили, что «в соответствии с контрактными обязательствами серийный выпуск и поставка оборудования заказчику запланированы поэтапно на 2026–2027 годы».

Разработкой российских базовых станций с 2022 года занимаются «Булат» (51% у «Ростелекома»), «Иртея» (по 50% у МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса») и «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»). Ранее “Ъ” писал, что операторы «большой четверки» только тестировали оборудование «Спектра», отказавшись его закупать, так как оно «не соответствовало ключевым техническим параметрам и требованиям».

В «Булате» “Ъ” сказали, что запустили серийное производство БС 2G/4G в 2025 году, по итогам прошлого года заказчик ввел в эксплуатацию более 1,8 тыс. изделий, а благодаря использованию модели контрактного производства компания может «оперативно масштабировать выпуск продукции». В «Иртее» “Ъ” заявили, что начали серийное производство БС в 2024 году, на конец прошлого года «отгрузили» 1219 штук и планируют еще 3 тыс. в 2026 году. В Yadro ответили, что запустили серийное производство в 2025 году и текущие мощности позволяют выпускать в среднем 50 тыс. единиц телеком-оборудования в год на собственной производственной площадке.

«Реально проекту "Ростеха" требуется объем финансирования, сопоставимый с мировыми аналогами,— десятки миллиардов рублей на полный цикл R&D, сертификацию и развертывание производства, так как создание телеком-оборудования — одна из самых капиталоемких сфер»,— говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. Для коммерческого успеха проекта «НацСпектр» важны не просто инвестиции в производственную площадку, но наличие гарантированного рынка сбыта, добавляет она.

Компания интересуется локализацией производства готовых решений, говорит собеседник “Ъ” на рынке телеком-оборудования: «У "НацСпектра" есть заводы и понятные цепочки поставок компонентов в нынешних условиях, сейчас их задача — правильно локализовать производство. Компания понимает бизнес-модель, похожую на "Булат",— локализация производства иностранных станций при наличии конкретных заказчиков». Другой собеседник “Ъ” на телеком-рынке объясняет, что «НацСпектр» — с нуля созданная структура, которая не входит в нынешнюю версию «дорожной карты»: «В компанию перешла часть людей из "Спектра", но полноценной инженерной команды нет». По его словам, компания уже предлагает операторам оборудование на тестирование, однако «это не базовая станция операторского класса, а более подходящая для частных сетей». Для спецзаказчиков она тоже не подходит из-за несоответствия требованиям по безопасности и локализации, говорит он.

Алексей Жабин