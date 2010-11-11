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07 августа, среда
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Новости
00:01
Главные анонсы 7 августа
00:32
Стоимость Brent упала ниже $58 впервые с 14 января
00:06
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
06/08
Зеленский призвал ускорить проведение встречи в «нормандском формате»
06/08
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
03:07
Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте по делу об убийстве певца
02:51
Партия «Слуга народа» составила шорт-лист кандидатов на пост премьер-министра Украины
02:27
Сенаторы хотят обязать Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400
02:08
Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России
01:45
Руни станет играющим тренером в английском клубе «Дерби Каунти»
01:20
Луценко подаст в отставку после начала работы Верховной рады 9-го созыва
01:07
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивам
00:45
Путин: восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
00:21
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
06/08
Московские власти разрешили ФСИН и ФСПП бесплатно парковаться в столице
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Тема
(обновлено: 06.08.2019)
Деятельность Сергея Собянина
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Частным школам Москвы выделят до 3 млрд руб.
Город увеличивает финансирование негосударственного образования
2
Москвичам привезут «Крымскую весну»
Регионы готовятся отметить пятилетие присоединения полуострова к России
10
Московскую мэрию просят отказаться от реагентов
Местные депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХ
Москва поговорила с бизнесом по-европейски
Сергей Собянин обнадежил АЕБ отказом обсуждать частные соглашения
5
Сергей Собянин отчитался на пять лет вперед
Отчет мэра не приняли два коммуниста из Мосгордумы
1
Московские префекты попали под ротацию
Сергей Собянин уволил старожилов городского правительства
2
КПРФ и «Единая Россия» объединились вокруг льгот для пенсионеров
Поправки Сергея Собянина столичные депутаты приняли единогласно
7
Столичных пенсионеров обеспечат путевками в санаторий и бесплатным проездом
Мэр Москвы внес в гордуму законопроект о социальных льготах
3
Столичную социалку отдали в женские руки
Анастасия Ракова оставляет пост главы аппарата мэра Москвы
16
«Танков столько не надо»
Сергей Собянин рассказал о решении транспортной проблемы в столице
1
Московская мэрия надолго обустроилась во дворах
Сергей Собянин обещает обновлять их каждые семь лет
5
Тезисы для ваших дворов
Штаб Сергея Собянина начнет агитацию с благожелательных москвичей
1
Сергей Собянин взял на себя ответственность за здравоохранение
Мэр Москвы начал подготовку предвыборной программы
4
За Wi-Fi, парки и тротуары
Как звезды YouTube и Instagram хвалят мэрию Москвы и зовут на выборы мэра
11
Сергей Собянин ждет от москвичей осознанного выбора
Мэр Москвы встретился с доверенными лицами
6
Подзарядьились
Как градообразующе показали себя Владимир Путин и Сергей Собянин
4
За Сергея Собянина отправились агитировать на самокатах и велосипедах
Заработал избирательный штаб мэра
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Фото дня: 6 августа
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Как развивались события в Специальном административном районе Китая
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Протесты в Москве
Как прошла акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов
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Стрельба в США
Кадры из двух американских штатов, где были застрелены 30 человек
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«Лучший способ послушать хорошие песни — написать их самому»
Умер певец-шансонье Вилли Токарев
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День ВДВ
Как прошли праздничные мероприятия
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Сибири помогут с неба
Как военная авиация тушит лесные пожары
Фотогалерея
Лучшие фото за июль
Празднование Дня ВМФ, митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и другие яркие кадры
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От ВДНХ до ВВЦ и обратно
Какой была Выставка достижений народного хозяйства в советские времена, и что изменилось потом
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Паводок в Сибири и на Дальнем Востоке
Кадры стихийного бедствия
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Экономический прогноз на август: что будет с рублем, долларом и нефтью
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия