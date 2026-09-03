Собянин открыл в Москве новый участок скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра (МСД). Трасса проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги.

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Открытый участок — часть проекта спрямления МСД, отметил глава города. Длина трассы — около 4 км, она проходит вдоль путей второй линии Московского центрального диаметра (МЦД-2). «Общий проект спрямления будет закончен до конца года, но сегодня запускается наиболее сложный участок, включающий в себя шесть инженерных сооружений, проходящий вдоль железной дороги. Очень сложный, но очень важный участок»,— отметил Сергей Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Движение по основному ходу МСД открыли 9 сентября 2023 года. В том же году началось строительство финального участка трассы. На первом этапе построили и реконструировали 5,4 км дорог, а также эстакады и тоннели протяженностью более 2 км. До конца 2026 года планируется завершить реконструкцию еще 2,3 км дорог.