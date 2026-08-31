Фиолетовую ветку московского метро продлят до Куркино

Таганско-Краснопресненскую (фиолетовую) линию метро Москвы продлят от станции «Планерная» до района Куркино на северо-западе города. Планируется открыть две новые станции. Длина нового участка составит 5,1 км под землей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Огромное количество людей каждый день устремляются в Москву, обратно. Это забитая МКАД, это забитые вылетные магистрали. Конечно, очень важно, чтобы весь район тоже качественно интегрировался»,— сказал господин Собянин на встрече с учителями и учащимися школы № 2005 в Куркино (цитата по сайту мэра).

Рабочие названия новых станций — «Новокуркинское шоссе» и «Куркино», отметил Сергей Собянин. Проектные работы запланированы на 2027 год. После этого будет определено точное место новых станций. Загруженность «Новокуркинского шоссе» составит около 26 тыс. пассажиров в сутки, «Куркино» — 43 тыс. Дорога до метро станет быстрее примерно для 350 тыс. жителей Куркино, Химок и Путилково.

Конечная станция «Планерная» была открыта 30 декабря 1975 года. За последние 15 лет на фиолетовой линии открыли четыре новые станции: «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники» и «Спартак». Сергей Собянин анонсировал строительство 34 новых станций московского метро до конца 2032 года.