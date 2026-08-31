Фиолетовую ветку московского метро продлят до Куркино
Собянин: фиолетовую ветку метро Москвы продлят от «Планерной» до Куркино
Таганско-Краснопресненскую (фиолетовую) линию метро Москвы продлят от станции «Планерная» до района Куркино на северо-западе города. Планируется открыть две новые станции. Длина нового участка составит 5,1 км под землей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Огромное количество людей каждый день устремляются в Москву, обратно. Это забитая МКАД, это забитые вылетные магистрали. Конечно, очень важно, чтобы весь район тоже качественно интегрировался»,— сказал господин Собянин на встрече с учителями и учащимися школы № 2005 в Куркино (цитата по сайту мэра).
Рабочие названия новых станций — «Новокуркинское шоссе» и «Куркино», отметил Сергей Собянин. Проектные работы запланированы на 2027 год. После этого будет определено точное место новых станций. Загруженность «Новокуркинского шоссе» составит около 26 тыс. пассажиров в сутки, «Куркино» — 43 тыс. Дорога до метро станет быстрее примерно для 350 тыс. жителей Куркино, Химок и Путилково.
Конечная станция «Планерная» была открыта 30 декабря 1975 года. За последние 15 лет на фиолетовой линии открыли четыре новые станции: «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники» и «Спартак». Сергей Собянин анонсировал строительство 34 новых станций московского метро до конца 2032 года.
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История московской подземки
В феврале 2026 года Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о планах удвоить протяженность московского метро к 2032 году относительно показателей 2010 года. К этому сроку запланировано строительство 34 станций и 83 км линий. В 2025 году было завершено сооружение участка Троицкой линии протяженностью 25 км от «ЗИЛа» до «Коммунарки», включающего 11 станций, а также начато сооружение 17-километрового южного участка этой линии до Троицка.
Согласно информации от июля 2026 года, Московское правительство решило продлить Арбатско-Покровскую линию метро до района Восточный, за станцию «Гольяново», которая должна заработать в 2028 году. Это решение принято по просьбам жителей из-за сложной транспортной ситуации в районе. Также в июне 2026 года мэр Сергей Собянин сообщил о продлении Филевской линии от «Кунцевской» до Сколково на пять станций и Сокольнической линии на 8,1 км с добавлением двух станций.