Собянин рассказал о работе 250 высокотехнологичных предприятий в «Технополисе Москвы»
Собянин рассказал о работе 250 высокотехнологичных предприятий в московской ОЭЗ
В московской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» работают 250 высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам развития накопления электроэнергии с президентом Владимиром Путиным.
«По вашему поручению мы решаем задачу технологического суверенитета... Сегодня открывается новый кластер, кластер электробатарей, крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик»,— сказал господин Собянин.
По словам мэра, площадь нового московского кластера электробатарей составляет свыше 34 га. На нем формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии. К 2030 году кластер обеспечит почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторных батареях, заключил Сергей Собянин.
Производственная база кластера складывается из двух проектов «Росатома» — в Калининградской области и Новой Москве. Их совокупная проектная мощность составляет до 100 тыс. батарей в год; этого, по оценке компании, достаточно для серийного выпуска легкового и коммерческого электротранспорта в России.
Московская площадка в Красной Пахре должна выпускать литийионные ячейки, модули, тяговые батареи и стационарные системы накопления энергии. Ее расчетная мощность — до 50 тыс. батарей в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов и средств индивидуальной мобильности, то есть кластер ориентирован не только на транспорт, но и на накопление электроэнергии.
Выход московского завода на проектные мощности планировался на 2025–2026 годы. Владимир Путин отдельно указал на необходимость единых требований к качеству, безопасности и жизненному циклу систем, а также наращивания использования российского сырья: без развития этой сырьевой и нормативной базы локализация производства останется неполной.