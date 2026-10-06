Собянин рассказал о работе 250 высокотехнологичных предприятий в «Технополисе Москвы»

В московской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» работают 250 высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам развития накопления электроэнергии с президентом Владимиром Путиным.

«По вашему поручению мы решаем задачу технологического суверенитета... Сегодня открывается новый кластер, кластер электробатарей, крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик»,— сказал господин Собянин.

По словам мэра, площадь нового московского кластера электробатарей составляет свыше 34 га. На нем формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии. К 2030 году кластер обеспечит почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторных батареях, заключил Сергей Собянин.