Собянин объявил о начале строительства нового здания Большого Московского цирка
Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового здания Большого Московского цирка, которое возведут в Мневниковской пойме на западе столицы. Господин Собянин рассказал, что о судьбе цирка долго волновались, однако после консультаций с горожанами и цирковым сообществом подготовлен серьезный проект.
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный напомнил, что здание нынешнего цирка было построено в 1971 году и уже 55 лет остается флагманом циркового искусства в России. Он отметил появление современных цирков в Лас-Вегасе, Макао и Шанхае с технически оснащенными зданиями и выразил надежду, что благодаря новому сооружению Москва вновь станет лучшим цирковым городом мира, передает ТАСС.
Новое здание займет площадь 82,2 тыс. кв. м и будет рассчитано на 5 тыс. зрителей. Рядом появится благоустроенный ландшафтный парк и двухуровневая парковка на 500 машино-мест.