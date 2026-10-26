Собянин объявил о начале строительства нового здания Большого Московского цирка

Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового здания Большого Московского цирка, которое возведут в Мневниковской пойме на западе столицы. Господин Собянин рассказал, что о судьбе цирка долго волновались, однако после консультаций с горожанами и цирковым сообществом подготовлен серьезный проект.