Свой Всемирный день туризма у «Коммерсанта»

В здании мэрии Москвы 28 сентября по-особому отметили Всемирный день туризма. В прошлый понедельник от имени мэра Сергея Собянина первый заместитель руководителя аппарата столичного правительства, глава Мостуризма Евгений Козлов наградил городской премией в области туризма девять профессионалов из числа отельеров, руководителей московских туроператоров и экскурсоводов. Среди награжденных был единственный журналист — заведующий отделом потребительского рынка издательского дома «Коммерсантъ» Халиль Аминов (на фото слева). Он стал лауреатом в номинации «За журналистские материалы о развитии туризма в городе Москве и вклад в популяризацию туристских возможностей столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халиль Аминов и первый заместитель руководителя аппарата столичного правительства, глава Мостуризма Евгений Козлов

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Халиль Аминов и первый заместитель руководителя аппарата столичного правительства, глава Мостуризма Евгений Козлов

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Тема туризма освещается в «Коммерсанте» отделом потребительского рынка. Материалы касаются не только туристического потенциала России и Москвы, но и инвестиционных перспектив гостиничной отрасли. Такой подход вызывает интерес и читателей, и профессионального сообщества.

Премия Москвы в области туризма вручается с 2004 года, за это время ее получили 164 лауреата. Награда присуждается за вклад в популяризацию российской столицы как одного из интересных и комфортных туристических направлений.

Ольга Мухина