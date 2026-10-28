Собянин анонсировал появление еще 23 станций метро в ближайшие три года

По словам мэра, сейчас строятся еще три линии метро — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. В 2027 году заработают пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии — от Бульвара Генерала Карбышева до Новорижской, в 2028 году закончатся работы на участке от станции ЗИЛ до Курьяново, в 2029-м — от Курьяново до Бирюлево.