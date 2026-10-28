Собянин анонсировал появление еще 23 станций метро в ближайшие три года
Протяженность линий московского метро к 2029 году вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом, сообщил мэр Сергей Собянин. К тому же моменту, добавил он, начнут работу еще 23 станции, свыше 50 км линий и три электродепо.
По словам мэра, сейчас строятся еще три линии метро — Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. В 2027 году заработают пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии — от Бульвара Генерала Карбышева до Новорижской, в 2028 году закончатся работы на участке от станции ЗИЛ до Курьяново, в 2029-м — от Курьяново до Бирюлево.
«Все новые станции метро будут комфортно интегрированы в уже существующую транспортную инфраструктуру»,— написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Они спроектированы для удобства пешеходов. Например, остановки общественного транспорта разместят ближе к станциям.
Всего на развитие системы общественного транспорта в городском бюджете до 2029 года выделено 4 трлн руб. Из них 1,3 млрд руб. будет использовано в 2027 году.