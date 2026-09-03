Путин: реальные зарплаты россиян выросли на 6,3% в первом квартале

Реальные зарплаты в России, несмотря на все сложности, увеличились на 6,3% по итогам первого квартала 2026 года. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Безработица составляет всего 2,3%. Кстати, в регионах Дальнего Востока всего 2,2%»,— добавил глава государства во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По последним данным Росстата, в первом полугодии реальные зарплаты выросли на 6,5%, а безработица в июле составила 2,3%.