Беглов и Собянин подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о подключении петербургских медучреждений к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин и Александр Беглов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Сергей Собянин и Александр Беглов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Для врача это единая информация о пациенте и меньше лишней работы с документами. Для больницы — понятная картина по работе отделений. Для города — возможность видеть загрузку медицинских учреждений»,— сказал господин Беглов во время визита в городскую больницу Святого Великомученика Георгия.

До конца года планируется подключить к ЕМИАС все больницы Санкт-Петербурга. Затем — поликлиники. Следующий этап — интеграция федеральных и частных медицинских структур, рассказал Александр Беглов. «Идет подготовка к созданию большой общей информационной аналитической медицинской системы. Мы еще в начале этого пути»,— отметил он.

ЕМИАС была создана в 2011 году в Москве. С помощью сервиса пациенты могут записаться на прием к врачу, оформить больничный и получить электронный рецепт на лекарственные препараты.