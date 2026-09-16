Беглов и Собянин подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о подключении петербургских медучреждений к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Сергей Собянин и Александр Беглов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Для врача это единая информация о пациенте и меньше лишней работы с документами. Для больницы — понятная картина по работе отделений. Для города — возможность видеть загрузку медицинских учреждений»,— сказал господин Беглов во время визита в городскую больницу Святого Великомученика Георгия.
До конца года планируется подключить к ЕМИАС все больницы Санкт-Петербурга. Затем — поликлиники. Следующий этап — интеграция федеральных и частных медицинских структур, рассказал Александр Беглов. «Идет подготовка к созданию большой общей информационной аналитической медицинской системы. Мы еще в начале этого пути»,— отметил он.
ЕМИАС была создана в 2011 году в Москве. С помощью сервиса пациенты могут записаться на прием к врачу, оформить больничный и получить электронный рецепт на лекарственные препараты.
Подключение означает создание единого цифрового контура для государственных медучреждений Петербурга: электронная история болезни пациента должна быть доступна врачу независимо от того, в какое учреждение он обратился за помощью.
Проект разворачивается поэтапно: с момента подписания предыдущего соглашения с Москвой на ЕМИАС перешли около половины стационаров города, пилотный проект стартует в трех поликлиниках, затем систему планируют распространить более чем на 160 государственных амбулаторных учреждений.
Расширение цифрового контура повышает требования к безопасности: по мере цифровизации в медицинских системах накапливается все больше пользовательских данных, и атаки на этот сегмент становятся критичными, поскольку у злоумышленников появляется возможность манипулировать данными и вносить изменения в работу систем.