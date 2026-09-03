Собянин: с утра 2 сентября в сторону Москвы летели 548 беспилотников

В период с 8:00 мск 2 сентября до 12:00 мск 3 сентября в сторону Москвы летели 548 беспилотников ВСУ, большую часть удалось сбить «на дальних рубежах». На подлете к столице уничтожены 143 дрона, сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

В трех московских аэропортах уже несколько часов действуют временные ограничения на полеты. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию, Домодедово и Внуково закрыты полностью.

Кроме того, 56 беспилотников прошедшей ночью сбили над Московской областью, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, один из дронов попал по заводу в Богородском округе, еще один — по многоквартирному дому в Кубинке. В обоих местах начался пожар. Обошлось без пострадавших.