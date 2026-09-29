Медведев призвал скорее ввести биометрический контроль за въездом мигрантов
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал как можно скорее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пропускных пунктах страны. По его словам, если в системе будут «бреши» и будут действовать разные режимы, то контроль будет менее эффективным. Так господин Медведев прокомментировал доклад мэра Москвы Сергея Собянина на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики.
«Необходимо дальше продолжать цифровизацию границ, чтобы не было половины границ в одном режиме, а половины в другом, чтобы одинаковый режим был, чтобы мы видели всех въехавших, выехавших, знали их биометрические данные и видели их перемещение. У нас деньги на это заложены»,— сказал господин Собянин (цитата по «РИА Новости»).
Дмитрий Медведев в «Максе» написал, что применяемые Москвой меры «позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений». Он добавил, что опыт столицы может быть использован и в других регионах России.
Распространение биометрического контроля строилось поэтапно. На первом этапе, который действовал с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, биометрию сдавали иностранцы при въезде через четыре московских аэропорта и пункт Маштаково. На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, безвизовые иностранцы должны были заранее передавать биометрию через специальное приложение вместе с заявлением о цели поездки не менее чем за 72 часа до въезда; для визовых иностранцев сведения в единую систему должен был размещать ее оператор.
Единый режим на всех пунктах потребует оснащать пограничные пункты специальным дактилоскопическим оборудованием, поскольку без его поставок обязательный сбор отпечатков организовать нельзя. Это ограничение сохранялось и в конструкции третьего этапа эксперимента, рассчитанного на период с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года: для граждан безвизовых стран сдача биометрии на границе предусматривалась только при наличии технической возможности. В Москве параллельно планировали создать цифровой профиль иностранца на всех пунктах пропуска транспортного узла в 2025 году, чтобы использовать его для контроля въезда и дальнейшего перемещения.