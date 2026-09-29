Медведев призвал скорее ввести биометрический контроль за въездом мигрантов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал как можно скорее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пропускных пунктах страны. По его словам, если в системе будут «бреши» и будут действовать разные режимы, то контроль будет менее эффективным. Так господин Медведев прокомментировал доклад мэра Москвы Сергея Собянина на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики.

«Необходимо дальше продолжать цифровизацию границ, чтобы не было половины границ в одном режиме, а половины в другом, чтобы одинаковый режим был, чтобы мы видели всех въехавших, выехавших, знали их биометрические данные и видели их перемещение. У нас деньги на это заложены»,— сказал господин Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Медведев в «Максе» написал, что применяемые Москвой меры «позволяют обеспечить стабильность на рынке труда и оказывают положительное влияние на уровень совершаемых правонарушений». Он добавил, что опыт столицы может быть использован и в других регионах России.