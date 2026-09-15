Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной под Малым каменным мостом. Строительство моста продолжалось с марта 2026 года.

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Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы Сергей Собянин

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Мы реконструируем "Ударник", сделали ГЭС-2, сделали площадь перед ними, расширили набережную. Такое хорошее пространство появилось. Поэтому возникла такая идея — чтобы не ходить через Малый Каменный мост, пройти под ним пешеходным мостом и соединить Болотную площадь, Болотную набережную, площадь перед "Ударником" и ГЭС в единое такое пешеходное пространство»,— рассказал господин Собянин во время общения с жителями города (цитата по ТАСС). Затем, по словам мэра, можно пойти на Якиманскую набережную, в Парк Горького, на Воробьевы горы.

Проголосовать за название нового пешеходного моста можно будет на портале «Активный гражданин», добавил Сергей Собянин. Длина моста — около 170 м, ширина — 5,4 м. Его строительство позволило сократить вдвое путь пешком от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 — с 300-375 до 150-230 м. Прогулка по мосту займет около полутора минут вместо прежних четырех по «старому» обходному мосту. В наиболее востребованные часы маршрутом будут пользоваться более 1,5 тыс. пешеходов в час, указано в материалах мэрии.