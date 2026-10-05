Собянин: почти 10 тыс. дронов летело в сторону Москвы с 1 сентября по 5 октября
Вооруженные силы Украины запустили около 9,9 тыс. беспилотников в сторону Москвы с 1 сентября по 5 октября. Большая часть из них была сбита на дальних рубежах, сообщил мэр Сергей Собянин.
На подлете к Москве за это время были уничтожены 862 беспилотника, написал Сергей Собянин в Telegram-канале.
О последних сбитых на подлете к Москве беспилотниках Сергей Собянин сообщал утром 5 октября. Тогда вблизи города сбили девять БПЛА.
Показатель «в сторону Москвы» отражает общий поток беспилотников, который затем учитывается по разным рубежам перехвата, а не число целей, дошедших до городской черты. В сообщениях за 12–19 августа и ночь 17–18 сентября большая часть аппаратов уничтожалась на дальних подступах, тогда как отдельной строкой указывались беспилотники, сбитые уже на подлете к столице.
Поэтому число целей на подлете — только часть общего потока, направленного к региону. Такая схема не исключает последствий даже при перехватах вдали от города: 18 июля 2026 года из-за беспилотной опасности аэропорт Домодедово приостанавливал прием и отправку самолетов, а в районе аэропорта действовали ограничения на использование воздушного пространства.