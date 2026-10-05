Собянин: почти 10 тыс. дронов летело в сторону Москвы с 1 сентября по 5 октября

Вооруженные силы Украины запустили около 9,9 тыс. беспилотников в сторону Москвы с 1 сентября по 5 октября. Большая часть из них была сбита на дальних рубежах, сообщил мэр Сергей Собянин.

На подлете к Москве за это время были уничтожены 862 беспилотника, написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

О последних сбитых на подлете к Москве беспилотниках Сергей Собянин сообщал утром 5 октября. Тогда вблизи города сбили девять БПЛА.