«Душа и локомотив»: как Путин поздравил Москву с днем города

Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» поздравил с Днем Москвы жителей города. Президент отметил общественные, экономические и культурные заслуги столицы, а также вместе с мэром Сергеем Собяниным открыл несколько станций метро, вокзал и реконструированный стадион. Главное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин и Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» на Дне Москвы

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Собянин и Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» на Дне Москвы

Фото: пресс-служба президента РФ

История и СВО

Для россиян Москва остается символом государственности, единства, стойкости и «великих свершений», заявил Владимир Путин.

Президент напомнил о Дмитрии Донском, событиях 1812 и 1941 годов, а также о роли московских предприятий, научных центров, конструкторских бюро и госпиталей в годы Великой Отечественной войны.

Отдельно Путин отметил работу московских больниц по лечению и реабилитации участников СВО.

По его словам, в зоне военной операции находятся десятки тысяч москвичей.

Технологии и крупные проекты

Москва, по словам президента, играет большую роль в обеспечении технологического суверенитета России: в городе открываются предприятия по производству компонентов для систем связи и электроники, фармацевтические заводы.

Среди крупных инфраструктурных проектов Путин выделил Московские центральные диаметры и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

По его словам, эти проекты стимулируют развитие машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.

Собянин

Президент отдельно поблагодарил команду мэра Москвы за работу над городскими проектами.

Путин подписал указ о присвоении Сергею Собянину звания Героя Труда, и поздравил мэра с наградой.

Регионы

Столица также передает свои разработки в сфере образования и здравоохранения другим регионам России, сказал глава государства.

По словам Путина, возможностями Московской электронной школы смогут воспользоваться более четверти всех школьников страны.

Цифровая платформа Москвы для расшифровки и описания результатов лучевых исследований уже используется в 75 регионах, отметил президент.

Главный город

Путин заявил, что благодаря работе властей и энергии жителей Москва стала «лучшим, динамичным городом планеты».

По словам президента, сочетание сохранения исторического наследия, технологического развития и помощи другим регионам делает столицу «душой и локомотивом развития всей России».

Путин также выразил уверенность, что стоящие перед страной трудности являются временными и будут преодолены.

Что открыли в Москве

По видеосвязи Путин и Собянин приняли участие в открытии сразу нескольких городских объектов.

Среди них — реконструированный стадион «Торпедо», участок Рублево-Архангельской линии метро, городской вокзал Серп и Молот на четвертом Московском диаметре и третья очередь парка развлечений «Остров мечты».