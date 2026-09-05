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«Душа и локомотив»: как Путин поздравил Москву с днем города

Путин и Собянин открыли новую Рублево-Архангельскую линию метро в Москве

Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» поздравил с Днем Москвы жителей города. Президент отметил общественные, экономические и культурные заслуги столицы, а также вместе с мэром Сергеем Собяниным открыл несколько станций метро, вокзал и реконструированный стадион. Главное — в подборке «Ъ».

Сергей Собянин и Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» на Дне Москвы

Сергей Собянин и Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» на Дне Москвы

Фото: пресс-служба президента РФ

Сергей Собянин и Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» на Дне Москвы

Фото: пресс-служба президента РФ

История и СВО

  • Для россиян Москва остается символом государственности, единства, стойкости и «великих свершений», заявил Владимир Путин.
  • Президент напомнил о Дмитрии Донском, событиях 1812 и 1941 годов, а также о роли московских предприятий, научных центров, конструкторских бюро и госпиталей в годы Великой Отечественной войны.
  • Отдельно Путин отметил работу московских больниц по лечению и реабилитации участников СВО.
  • По его словам, в зоне военной операции находятся десятки тысяч москвичей.

Технологии и крупные проекты

  • Москва, по словам президента, играет большую роль в обеспечении технологического суверенитета России: в городе открываются предприятия по производству компонентов для систем связи и электроники, фармацевтические заводы.
  • Среди крупных инфраструктурных проектов Путин выделил Московские центральные диаметры и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
  • По его словам, эти проекты стимулируют развитие машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.

Собянин

  • Президент отдельно поблагодарил команду мэра Москвы за работу над городскими проектами.
  • Путин подписал указ о присвоении Сергею Собянину звания Героя Труда, и поздравил мэра с наградой.

Регионы

  • Столица также передает свои разработки в сфере образования и здравоохранения другим регионам России, сказал глава государства.
  • По словам Путина, возможностями Московской электронной школы смогут воспользоваться более четверти всех школьников страны.
  • Цифровая платформа Москвы для расшифровки и описания результатов лучевых исследований уже используется в 75 регионах, отметил президент.

Главный город

  • Путин заявил, что благодаря работе властей и энергии жителей Москва стала «лучшим, динамичным городом планеты».
  • По словам президента, сочетание сохранения исторического наследия, технологического развития и помощи другим регионам делает столицу «душой и локомотивом развития всей России».
  • Путин также выразил уверенность, что стоящие перед страной трудности являются временными и будут преодолены.

Что открыли в Москве

  • По видеосвязи Путин и Собянин приняли участие в открытии сразу нескольких городских объектов.
  • Среди них — реконструированный стадион «Торпедо», участок Рублево-Архангельской линии метро, городской вокзал Серп и Молот на четвертом Московском диаметре и третья очередь парка развлечений «Остров мечты».

Фотогалерея

В Москве открыли новую линию метро и городской вокзал

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«Народное Ополчение»

«Народное Ополчение»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Народное Ополчение»

«Народное Ополчение»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Деловой центр»

«Деловой центр»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

«Бульвар Генерала Карбышева»

«Бульвар Генерала Карбышева»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Звенигородская»

«Звенигородская»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Шелепиха»

«Шелепиха»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Сергей Собянин и Владимир Путин

Сергей Собянин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

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«Народное Ополчение»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Народное Ополчение»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Деловой центр»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

«Бульвар Генерала Карбышева»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Звенигородская»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

«Шелепиха»

Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва»

Сергей Собянин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

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