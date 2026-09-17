Собянин: портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей России

Московский портал поставщиков объединяет более 410 тыс. предпринимателей из всех регионов России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, 90% участников — представители малого и среднего бизнеса.

Только за январь–июль 2026 года на платформе зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, из которых 76% — из регионов. Лидером по числу новых регистраций стал Пермский край. На сегодняшний день через портал закупают продукцию более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов.

Каталог платформы насчитывает около 3,6 млн уникальных наименований товаров и услуг. Ежедневно на портале заключаются более 1,5 тыс. контрактов. За семь месяцев 2026 года поставщики из Краснодарского края заключили договоры на общую сумму 226 млн руб., из Саратовской области — на 135 млн руб., из Ленинградской области — почти на 130 млн руб.

Портал работает как универсальный маркетплейс для закупок малого объема. Для удобства пользователей внедрены электронный документооборот, автоматические ставки и инструменты искусственного интеллекта, которые помогают оформлять карточки товаров, анализировать документацию и быстрее находить нужную информацию. Кроме того, платформа интегрирована с приложением «Госключ», которое позволяет подписывать документы со смартфонов.