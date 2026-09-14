В Москве открылась новая экспозиция Музея транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в историческом здании гаража Мельникова на Новорязанской улице. Внутри здания на двух этажах разместили более 50 оригинальных образцов различной исторической техники, в том числе метровагоны, автобусы, трамваи, троллейбусы и грузовики.

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Среди экспонатов — воссозданная конка 1872 года; один из двух сохранившихся в мире трамвайных вагонов БФ (выпускавшихся в 1926–1929 годах); троллейбус ТБЭС (единственный сохранившийся из серии машин, построенных специально для эксплуатации на территории ВДНХ в 1957 году); грузовик МАЗ-200, служивший на строительстве Третьего транспортного кольца. Также в музее представлены разнообразные редкие артефакты — жетон для проезда в метрополитене 1935 года; информационная табличка «Поезд следует до В.С.Х.В.» (использовавшаяся в 1939–1959 годах); пешеходный светофор «Стойте-идите» 1960-х годов. Посетителям также обещают интерактивные игры, в том числе «Собери двигатель» (в которой можно узнать о строении двигателя «Москвича-412»), симуляторы транспорта, в которых можно попробовать себя в качестве машиниста метро или водителя трамвая.

«Шесть лет назад мы создали музей московского транспорта, он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность у него была достаточно большая, поэтому мы приняли решение передать под музей гараж Мельникова. Это такое монументальное здание, в этом году ему исполняется уже 100 лет,— пояснил Сергей Собянин.— В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта мира».

Иван Буранов