Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 124

Силы ПВО уничтожили 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых с прошлого вечера на подлете к городу дронов достигло 124. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Господин Собянин говорил, что с 20:30 мск 5 октября в сторону столицы летели 650 беспилотников. В течение ночи прием и отправку рейсов останавливали все аэропорты Москвы, они уже возобновили работу.