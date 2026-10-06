Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 124
Силы ПВО уничтожили 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых с прошлого вечера на подлете к городу дронов достигло 124. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Господин Собянин говорил, что с 20:30 мск 5 октября в сторону столицы летели 650 беспилотников. В течение ночи прием и отправку рейсов останавливали все аэропорты Москвы, они уже возобновили работу.
Заявленный объем беспилотников, летевших к Москве в текущем эпизоде, оказался выше, чем в сопоставимых сообщениях августа и сентября 2026 года. Вечером 16 августа сообщалось о 600 аппаратах, а в ночь с 17 на 18 сентября — более чем о 350 беспилотниках, направлявшихся в Московский регион.
Для сравнения, 18 сентября на подлете к Москве сбили 64 беспилотника. Эти цифры показывают, что нынешняя атака отличалась не только числом летевших аппаратов, но и масштабом работы системы противовоздушной обороны.