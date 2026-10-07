Сергей Шишкарев планирует построить Дворец гандбола в Москве

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проект Дворца гандбола пока находится на стадии обсуждения с московскими властями: предварительные договоренности означают продолжение диалога, а не объявление о начале строительства.

Для Сергея Шишкарева это не первый проект в гандбольной инфраструктуре. С 2015 года он возглавляет Федерацию гандбола России, а в 2021 году в Абрау-Дюрсо открылся построенный им гандбольный центр.