Сергей Шишкарев планирует построить Дворец гандбола в Москве
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев, завершивший 7 октября сделку по продаже контрольного пакета группы «Росатому», сообщил, что обсуждает с московскими властями возможность строительства Дворца гандбола в Москве на Большой Филевской улице.
«Остается моя мечта, дань уважения нашим олимпийцам,— сказал он.— Я хочу построить дворец гандбола в Москве на Большой Филевской. С Сергеем Семеновичем (Собяниным.— “Ъ”) есть предварительные договоренности, продолжим диалог». Также, добавил господин Шишкарев, он хочет построить в Новороссийске зал для «Черноморочки». «И, предупреждая вопросы, сразу скажу про футбол: футбол пока поддерживать не планирую»,— обозначил он.
Подробнее — в интервью Сергея Шишкарева «Ъ».
Проект Дворца гандбола пока находится на стадии обсуждения с московскими властями: предварительные договоренности означают продолжение диалога, а не объявление о начале строительства.
Для Сергея Шишкарева это не первый проект в гандбольной инфраструктуре. С 2015 года он возглавляет Федерацию гандбола России, а в 2021 году в Абрау-Дюрсо открылся построенный им гандбольный центр.