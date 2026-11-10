Собянин будет уведомлять о беспилотной и ракетной опасности в соцсетях
Оперативный штаб Москвы решил повысить скорость и достоверность информирования о беспилотной и ракетной опасности в столице. С ноября 2026 года информация об опасности будет публиковаться в соцсетях мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сам господин Собянин написал в Telegram-канале.
Сообщения о ракетной и беспилотной опасности будут появляться в «Максе», Telegram-канале, «ВКонтакте» Сергея Собянина и на mos.ru. Кроме того, предупреждения будут приходить на электронную почту и через пуш-уведомления. Информация об опасности будет транслироваться по ТВ, информационными агентствами, СМИ и другими ресурсами, добавил мэр.