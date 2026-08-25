Собянин сообщил о планах соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы

В Москве в декабре этого года начнут ремонт Ярославского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина и правительства Москвы. Во время посещения вокзала господин Собянин отметил, что его здание планирует соединить с Ленинградским вокзалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинградский вокзал

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Ленинградский вокзал

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны. Я уверен, что у нас все получится»,— сказал господин Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

В пресс-службе мэра отметили, что ремонтировать Ярославский вокзал будут по примеру Ленинградского. На станции метро будут организованы новые входы и выходы. На вокзале заменят инженерное оборудование, отремонтируют крышу и фасады, обновят навесы, создадут дополнительное пространство для пассажиров. Кроме того, будет отреставрирована историческая часть вокзала. Время для пересадок на метро сократится в два раза, отметили в пресс-службе мэра Москвы.