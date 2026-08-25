Собянин сообщил о планах соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы
В Москве в декабре этого года начнут ремонт Ярославского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина и правительства Москвы. Во время посещения вокзала господин Собянин отметил, что его здание планирует соединить с Ленинградским вокзалом.
Ленинградский вокзал
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
«Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны. Я уверен, что у нас все получится»,— сказал господин Собянин (цитата по «Интерфаксу»).
В пресс-службе мэра отметили, что ремонтировать Ярославский вокзал будут по примеру Ленинградского. На станции метро будут организованы новые входы и выходы. На вокзале заменят инженерное оборудование, отремонтируют крышу и фасады, обновят навесы, создадут дополнительное пространство для пассажиров. Кроме того, будет отреставрирована историческая часть вокзала. Время для пересадок на метро сократится в два раза, отметили в пресс-службе мэра Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров 22 мая 2026 года открыли Ленинградский вокзал после реконструкции, которая велась с августа 2024 года. В ходе реконструкции Ленинградского вокзала были увеличены площади для ожидания, оборудованы новые входы и навес над платформами, а также восстановлена часовня Святителя Николая Чудотворца.
Проект реконструкции Ярославского вокзала и его объединение с Ленинградским вокзалом — это часть более крупной задачи по созданию единой транспортной пересадки, о чём Сергей Собянин заявил после открытия обновлённого Ленинградского вокзала. Ранее, 20 июня 2025 года, Сергей Собянин и Олег Белозеров уже согласовали план работ по обновлению Ярославского вокзала, который предусматривает реставрацию исторической части и создание новых выходов из метро.