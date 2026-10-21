Собянин анонсировал создание Дворца ветеранов СВО в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о предстоящем появлении в столице Дворца ветеранов специальной военной операции. По его словам, комплекс откроют для посетителей к концу 2027 года.
Дворец ветеранов СВО создадут на базе социально-реабилитационного центра им. В. Г. Михайлова, который расположен рядом с Екатерининским парком. Упор будет сделан на дневные и краткосрочные занятия, отметили в мэрии. В здании откроют залы для групповых занятий йогой, пилатесом и единоборствами. Кроме того, создадут школу ходьбы, где участникам боевых действий помогут восстановить утраченные навыки. Для психологической помощи ветеранов СВО откроют мастерские, где будут проводить уроки арт-терапии и рукоделия. Во Дворце создадут библиотеки и танцевальные классы.
Работы по реконструкции здания начались в январе 2026 года. Специалистам предстоит восстановить два трехэтажных корпуса общей площадью 22 тыс. кв. м. В материалах мэрии отмечается, что после обновления центр станет одной из главных площадок для реабилитации и социальной интеграции участников СВО.