Собянин анонсировал создание Дворца ветеранов СВО в Москве

Дворец ветеранов СВО создадут на базе социально-реабилитационного центра им. В. Г. Михайлова, который расположен рядом с Екатерининским парком. Упор будет сделан на дневные и краткосрочные занятия, отметили в мэрии. В здании откроют залы для групповых занятий йогой, пилатесом и единоборствами. Кроме того, создадут школу ходьбы, где участникам боевых действий помогут восстановить утраченные навыки. Для психологической помощи ветеранов СВО откроют мастерские, где будут проводить уроки арт-терапии и рукоделия. Во Дворце создадут библиотеки и танцевальные классы.